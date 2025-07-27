Buca Belediyesi’nin düzenlediği futbol kursları, profesyonel futbolcuların katılımıyla unutulmaz bir anıya dönüştü. Geleceğin yıldız adayları, tecrübeli isimlerle aynı sahada top koşturdu, teknik gelişimlerinin yanı sıra spora ve hayata dair önemli bilgiler edindi.

Sahada hem eğitim hem ilham vardı

Buca Belediyesi’nin Yenigün Spor Tesisleri'nde düzenlediği futbol kurslarında çocuklar bu kez farklı bir heyecan yaşadı. Türk futbolunun tanınmış isimleri Bilal Kısa, Tuna Üzümcü, Ahmet Burak Solakel ve Sertan Vardar, kursiyerlerle bir araya geldi.

Profesyonel futbolcular, sahada çocuklarla birlikte çalışarak pas, şut, top kontrolü gibi temel futbol becerilerini uygulamalı olarak anlattı. Aynı zamanda, takım ruhu, disiplin, sportmenlik ve azmin bir futbolcunun kariyerindeki yerini vurgulayan paylaşımlarda bulundular.

Başkan Duman: “Sporla birlikte çocukların yaşamı değişiyor”

Etkinliğe katılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, profesyonel futbolculara desteklerinden ötürü teşekkür ederek şunları söyledi:

“Buca’da, İzmir’de futbol oynamış deneyimli isimlerin gelip burada çocuklara destek olması çok değerli. Futbol kurslarımız yılın 12 ayı ücretsiz şekilde devam ediyor. Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sağlıklı bir sosyal çevreye yönlendirmek ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak bizim önceliğimiz.”

Başkan Duman, sporun yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik gelişime de katkı sunduğunu vurguladı.