İzmir’in Menderes ilçesinde yer alan Gümüldür sahilinde caretta caretta türü bir deniz kaplumbağasının yumurtlaması, bölge halkı ve yetkililer arasında heyecan yarattı. Yumurtalar, otel çalışanlarının dikkati sayesinde hızla koruma altına alındı.



Gümüldür sahilinde doğanın mucizesi

Gece saatlerinde Cactus Yalı Club & Resort sahiline gelen caretta caretta, yumurtalarını bıraktıktan sonra denize döndü. Olayı fark eden otel personeli, durumu yetkililere bildirdi. Hızlı bir koordinasyonla, Menderes Belediyesi, TÜRÇEV ve EKODOST Derneği yetkilileri bölgeye ulaştı.

Yumurtlama alanı çevrelenerek koruma altına alındı. Sahile uyarı tabelaları yerleştirilerek vatandaşlar bilgilendirildi.

Bilimsel gözlem ve çevresel duyarlılık bir arada

Ekipler, yumurtaların sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve yavruların denize ulaşabilmesi için bilimsel yöntemlerle çalışma başlattı. Menderes Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda, alan düzenli olarak takip ediliyor.

Başkan Çiçek: “Yeni misafirlerimizi heyecanla bekliyoruz”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, sürecin takipçisi olduklarını belirtti:

“Bu harika olayın bildirilmesinin hemen ardından ekiplerimiz alanda çalışmaya başladı. Yumurtaların korunması, yavruların sağlıklı şekilde doğaya karışabilmesi için tüm planlamayı yaptık. Bu şirin misafirlerimizin dünyaya ‘merhaba’ demesini heyecanla bekliyoruz.”

Başkan Çiçek ayrıca, doğaya duyarlı yaklaşımı nedeniyle otele teşekkür etti:

“Bu olayı fark edip anında önlem alan Cactus Yalı Club & Resort yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Mavi bayraklı sahillerimizde doğanın mucizelerini koruyarak yaşamayı sürdüreceğiz.”

Tülbentçi: “Tüm çalışanlarımız bilgilendirildi”

CactusHotels Yönetim Kurulu Üyesi Esra Tülbentçi, yumurtlama alanının ilk andan itibaren koruma altına alındığını belirtti:

“Yumurtaların zarar görmemesi için gerekli tüm önlemleri aldık. Çalışanlarımızı bilgilendirdik ve bu sürecin sağlıklı geçmesi için elimizden geleni yapacağız.”