Buca Belediyesi, okul öncesi çocuklarda deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla özel bir kısa film projesi hayata geçirdi. Filmde, çocuklara deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler eğlenceli ve öğretici bir dille anlatıldı.

Miniklere özel afet farkındalık filmi hazırlandı

Afetlere hazırlık konusunda toplumu bilinçlendirme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, bu kez geleceğin bireylerine yönelik adım attı. Belediyenin iştiraklerinden Bucamar Çınar Anaokulları ve arama kurtarma ekibi BUCAKUT’un iş birliğiyle hazırlanan kısa film, okul öncesi çocuklara yönelik hazırlandı.

Filmde belediye personeli gönüllü olarak rol alırken, çocuklara deprem anında çök-kapan-tutun gibi temel davranış biçimleri görsel anlatımlarla sunuldu. Ayrıca, güvenli toplanma alanları, aile ile iletişim ve ilk yardım konularına da yer verildi.

“Korku değil bilinç kazandırmak zorundayız”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Deprem gibi hayati bir konuda, çocuklarımıza korku değil, bilinç kazandırmak zorundayız. Bu film, onların güven içinde öğrenmeleri, güçlü bireyler olarak yetişmeleri için atılmış çok kıymetli bir adımdır. Belediyemizin çalışanları projeye sadece emek değil, gönül verdi. Hepimiz çocuklarımız için bir araya geldik.”

Yalnızca bugünü değil, yarını da inşa etmek

Başkan Duman ayrıca Buca’da yalnızca günlük hizmetler değil, gelecek kuşakların güvenliği için de çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı. Film gösterimlerinin anaokulları ve çocuk etkinliklerinde yaygınlaştırılması planlanıyor.