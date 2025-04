Detroit Pistons ile New York Knicks arasındaki NBA Play-Off maçı, 25 Nisan 2025’te Tuttur TV, S Sport Plus ve S Sport kanallarından yayınlanacak. Maç saati 02:00.

Detroit Pistons-New York Knicks maçı yayın bilgileri

Detroit Pistons ile New York Knicks arasındaki NBA Play-Off maçı, 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 02:00’de başlayacak. Maç, Tuttur TV, S Sport Plus ve S Sport kanal(lar)ından şifreli olarak yayınlanacak. Yayın platformları ve frekans bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Tuttur TV yayını

Detroit Pistons – New York Knicks maçını Tuttur TV kanalından izlemek isteyen izleyiciler, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak yayını takip edebilirler.

S Sport Plus Yayını

S Sport Plus kanalından maçı izlemek isteyen izleyiciler, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayını takip edebilirler.

S Sport Yayını

S Sport kanalında maç izlemek isteyenler, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayını izleyebilirler.

Maç Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma

Maç Saati: 02:00

Yer: Little Caesars Arena, Denver