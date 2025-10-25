Buca Belediyesi, ücretsiz okul öncesi eğitim verdiği çocuklara yönelik yeni bir sosyal proje başlattı. Belediye, Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri’nde öğrenim gören 5 yaş grubu öğrenciler için ücretsiz yüzme dersleri düzenliyor.

Dersler, Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Çocuklar hem suyla tanışıyor hem de fiziksel gelişimlerini destekleyen aktivitelerle keyifli vakit geçiriyor.

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, çocukların çok yönlü gelişimini destekleyen projelere devam edeceklerini belirtti:

“Bu inançla hizmet verdiğimiz ücretsiz okul öncesi eğitim merkezlerimizle, ekonomik zorluklar yaşayan ailelerimizin yükünü hafifletmeyi amaçlıyoruz. Ancak eğitimin sadece dört duvar arasında kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Çocuklarımızın fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek en temel görevimiz.”

Başkan Duman, “Eğitimde ve sporda fırsat eşitliği sosyal belediyeciliğin temel taşıdır” diyerek tüm imkânları çocukların sağlıklı ve mutlu bir geleceği için seferber ettiklerini vurguladı.

Uygulamadan faydalanan aileler de projeden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Veli Esin Doğan, “Çocuğum çok mutlu, onun mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Ücretsiz kurs imkânı sağladıkları için çok memnunuz.” dedi.

Bir diğer veli Ayfer Özdemir, yüzme derslerinin özellikle dar gelirli aileler için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti. Eda Biriş ise, “Kızım burada hem gelişti hem sosyalleşti. Arkadaş çevresi edindi. Böyle bir imkân sağladığı için Başkan Görkem Duman’a teşekkür ederiz.” diye konuştu.

Buca Belediyesi, daha önce başlattığı ücretsiz okul öncesi eğitim hizmetleriyle kentin dört bir yanındaki ailelere destek veriyor. Yeni yüzme projesiyle çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlanırken, sosyal becerilerin güçlenmesi de hedefleniyor.