Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “ Türkiye Kültür Yolu Festivali ” çeşitli illerde gerçekleştirildi. 25 Ekim 2025’de İzmir’de de açılışı gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, yüzlerce etkinliği şehrin genelinde gerçekleştirecek.

Etkinlikler arasında tiyatro, sergi, ve konserlerin dışında söyleşiler de bulunuyor. Etkinlik kapsamında farklı konular içerisinde dokuz adet söyleşinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Söyleşiler arasında “Kültürel Aktarımda Gelenekse Keçe Sanatı” konu başlığı bulunuyor.

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan İzmir Kültür Fabrikası’nda düzenlenmesi planlanan söyleşide konuşmacı olarak İzmir Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hacer Nurgül Begiç katılacak. Uzmanlık alanları arasında “Halı, Kilim ve Dokuma” , “Türkiye Sahansı Türk Halk Bilimi” , “Geleneksel Türk Sanatları” , “Eski Kumaş Desenleri” bulunan Prof. Dr. Begiç, Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin fakülte kurulunda da bulunuyor.

15:00 ile 16:00 arasında düzenlenecek söyleşi için elli kişilik kontenjanın bulunduğu açıklandı. Ayrıca söyleşiye katılmak için daha önceden bir kayıt işlemi gerektiği ve etkinliğin ücretsiz olduğu bilinmektedir.