Buca Belediyesi, ilçede uzun yıllardır hafızalarda yer eden Göksu Kafe’yi “Buca1923 Göksu Kafe” adıyla yeniden hizmete açmaya hazırlanıyor. Yapılan düzenlemelerle alan, hem nostalji hem de modern yaşamı bir arada sunan bir sosyal tesis haline getiriliyor.



Buca'nın hafızasında özel bir yer

Göksu Kafe, Buca’nın geçmişinde önemli bir yere sahip. Bu tarihi mekan, yapılan kapsamlı yenileme çalışmalarıyla modern bir sosyal alan olarak yeniden kente kazandırılıyor. Kafenin çevresinde yapılan peyzaj düzenlemeleriyle yeşil alanlar canlandırıldı, kafe ise çağdaş ve erişilebilir bir tasarımla yeniden şekillendirildi.

Buca1923 markasıyla yeni bir soluk

Yeni adıyla “Buca1923 Göksu Kafe”, hem geçmişin izlerini taşıyan nostaljik bir yapı hem de günümüz ihtiyaçlarına cevap veren modern bir buluşma noktası olarak tasarlandı. Kafe, Bucalıların dinlenebileceği, sosyalleşebileceği ve yeşil doğayla buluşabileceği bir alan sunuyor.

Başkan Duman: “Sadece fiziksel değil, anlam olarak da yeniden inşa ediyoruz”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, projenin taşıdığı anlamı şöyle ifade etti:

“Göksu Kafe’yi sadece fiziksel olarak değil, anlam olarak da yeniden inşa ediyoruz. Geçmişle bağımızı korurken, Buca’ya yeni bir nefes alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Buca1923, geçmişten geleceğe uzanan bir köprüdür.”