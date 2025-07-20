CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen torba yasa teklifine sert sözlerle tepki gösterdi. Türk Lirası’nın tarihinin en değersiz döneminden geçtiğini belirten Kış, “Bu ülke torba yasalarla değil, güven ve üretimle krizden çıkabilir” dedi.



“Güven olmadan ekonomi büyümez”

Gülcan Kış, iktidarın ekonomi yönetimini eleştirerek, kanun değişiklikleriyle güven kaybının telafi edilemeyeceğini söyledi. Türk Lirası’nın hızlı değer kaybına dikkat çeken Kış, “Dolar 40 lirayı aştı, 200 lira artık bir simit parası. Bu kriz, torba yasayla aşılmaz” ifadelerini kullandı.

“Her dört kişiden biri icralık”

Türkiye’nin ekonomik durumunu rakamlarla ortaya koyan Kış, borçluluk oranlarına dikkat çekti.

“İcra dairelerinde 24 milyon dosya var. 2025’in ilk beş ayında 1 milyondan fazla kişi borcunu ödeyemediği için icralık oldu. Kredi ve kredi kartı borçları 4,8 trilyon liraya ulaştı” dedi.

“Sanayiciye destek yerine yük”

Torba yasa ile organize sanayi bölgelerine yönelik vergilendirme düzenlemelerine de karşı çıkan Kış, “Sanayici zaten yüksek faizle mücadele ediyor. Şimdi bir de vergi yükü bindiriliyor. Türkiye ancak üretimle ayağa kalkabilir” şeklinde konuştu.

“Belediye başkanlarına yönelik tutuklamalar güvensizlik yaratıyor”

CHP’li Kış, belediye başkanlarına yönelik yargı süreçlerini de eleştirerek, bunun ekonomik güveni sarstığını söyledi:

“Ekrem İmamoğlu’ndan Zeydan Karalar’a kadar birçok isim hukuksuz şekilde yargılanıyor. Bu tablo Türkiye’ye yatırımcı getirmez. Vizeler kapanıyor, yatırım gelmiyor, TL bu yüzden değer kaybediyor.”

“CHP üretim odaklı ekonomiden yana”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin üretim, sanayi ve istihdamı önceleyen bir ekonomi modelini savunduğunu ifade eden Gülcan Kış, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Biz torba yasalarla günü kurtarma anlayışına karşıyız. Ekonomide güveni yeniden inşa edecek, Türk Lirası’na yeniden itibar kazandıracağız.”