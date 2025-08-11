

Buca Belediyesi, okul öncesi çağdaki çocukların eğitimine destek olmak amacıyla hizmete sunduğu Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri için yeni dönem kayıtlarını başlattı. Belediye bünyesinde ücretsiz olarak hizmet veren merkezler, hem çocukların gelişimine katkı sağlıyor hem de ailelerin bütçesini rahatlatıyor.

Altı farklı merkezde kontenjanlı eğitim veriliyor

Belediyeye ait Şirinyer, Gediz, Kozağaç, Ufuk, Yenigün ve Buca Koop mahallelerinde yer alan eğitim merkezlerinde 48-72 ay aralığındaki çocuklar yarı zamanlı olarak eğitim alıyor. Her merkezde kontenjan 40 çocuk ile sınırlı tutulurken, merkezler hafta içi sabah 09.00–12.30 ve öğleden sonra 13.30–17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Eğitimde fırsat eşitliği hedefleniyor

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, okul öncesi eğitimin çocukların gelişiminde kritik bir dönem olduğunu vurguladı. Başkan Duman, “Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri’mizde verdiğimiz ücretsiz hizmetimiz ile çocuklarımızın eğitimlerine destek olurken ailelerimizin de bütçelerine katkı sunuyoruz. Eğitim gibi masraflı ve uzun bir yolculukta Bucalı hemşehrilerimizi yalnız bırakmıyoruz,” dedi.

Çocukların gelişim alanlarına katkı sağlanıyor

Merkezlerde, çocukların fiziksel, sosyal, duygusal, dilsel ve bilişsel gelişim alanlarına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Başkan Duman, “İlçemizin miniklerinin mutlu bir çocukluk geçirmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Buca’da eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak en önemli önceliklerimizden biri,” ifadelerini kullandı.







