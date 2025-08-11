CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Aksaray, Bor ve Ereğli bölgelerinde şeker pancarı üreticileriyle bir araya geldi. Üreticiler, son dönemde elektrik faturalarının iki katına çıkması, artan girdi maliyetleri ve alım fiyatı belirsizliği nedeniyle mağdur olduklarını dile getirdi.

Elektrik faturaları üreticiyi zorladı

Bor Pancar Ekiciler Kooperatifi ziyaretinde konuşan üreticilerden Ali Esenkaya, geçen yıl sulama için 50 bin lira gelen elektrik faturasının bu yıl 100 bin liraya yükseldiğini belirtti. Ayrıca Esenkaya, “Ton başına alım fiyatı en az 3.500 lira olmalı. Geçen yıl 2.350 liraydı. Bu fiyatla üretim sürdürülemez” dedi.

Gürer: “Pancar stratejik ürün, fiyat erken açıklanmalı”

Ömer Fethi Gürer, şeker pancarının sözleşmeli tarım kapsamında çiftçiler için cazip bir ürün olduğunu ifade etti. Ancak üretimin azaldığını belirterek TÜİK verilerine atıfta bulundu. Gürer, “Artan maliyetler ve belirsizlik üreticiyi zorluyor. Alım fiyatının 20 Eylül’den önce açıklanması gerekiyor. Çiftçi bu sayede finansal planlamasını yapabilir” diye konuştu.

Borç yükü üreticiyi zorluyor

Gürer, şeker pancarı üreticilerinin toplamda 1 trilyon 40 milyar lira kredi borcu olduğunu hatırlattı. Üreticiler, özellikle girdi maliyetleri, elektrik ve sulama masraflarının yükselmesinden dolayı finansal açıdan zorlanıyor. Üretici Hasan Aydın ise iki kuyusunun bozulması nedeniyle ekstra 1 milyon lira harcama yapmak zorunda kaldığını aktardı.

Çiftçiler zor şartlarda üretime devam ediyor

Şeker pancarı, ülke ekonomisi ve tarım sektörü için önemli bir ürün olmaya devam ediyor. Ancak artan maliyetler ve fiyat belirsizliği üreticilerin önünü tıkıyor. Gürer, üreticilerin sürdürülebilir bir gelir elde etmesi için fiyat politikalarının ve desteklerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.