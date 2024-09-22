Güzelbahçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli bir projeyi hayata geçirerek, 50 yaş ve üzeri vatandaşlar için Ayşe Mayda Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’ni açtı.

Ayşe Mayda Sağlıklı Yaş Alma Merkezi açıldı

Güzelbahçe Belediyesi, 50 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayata katılımlarını artırmak ve sağlık hizmetlerine kolayca ulaşmalarını sağlamak amacıyla Ayşe Mayda Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'ni hizmete açtı. Açılış, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında gerçekleştirildi ve bu vesileyle Alzheimer’a yönelik farkındalık oluşturuldu.

Açılışa, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşi Nermin Günay, Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, Türkiye Alzheimer Derneği Onursal Başkanı Dr. Aysel Gürsoy, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Geniş kapsamlı hizmetler

Merkez, 50 yaş ve üzeri vatandaşların bir araya gelerek sosyalleşebilecekleri, aynı zamanda sağlıklarını koruyabilecekleri bir alan sunuyor. Satranç, Akıl Oyunları, Okuma Grupları, Felsefe Etkinlikleri, Müzik ve Koro Grupları, Psikolojik Danışmanlık ve Aile Danışmanlığı gibi çeşitli etkinlikler düzenlenirken, uzman doktorlardan beslenme tavsiyeleri ve fiziksel aktivite programları da yer alıyor. Ayrıca, doğa yürüyüşleri ve yazma atölyeleri gibi aktiviteler de merkezin sunduğu hizmetler arasında.

"Yaşlılarımız geçmişimizin aynasıdır"

Açılışta konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, merkezin yaşlıların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini vurgulayarak şunları söyledi: “Bu merkez sadece fiziksel bir mekan değil; yaşlılarımızın daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak için hayata geçirilmiştir. Yaşlanmak sadece bedensel değil, ruhsal ve sosyal açıdan da sağlıklı bir süreç olmalıdır. Merkezimiz, yaşlılarımızın aktif ve sosyalleşebileceği bir alan sunuyor."

Başkan Günay, bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere, özellikle eşi Nermin Günay’a ve rahmetli Ayşe Mayda’ya teşekkür ederek, sağlıklı yaş almanın bir toplumun gelişmişliğinin göstergesi olduğunun altını çizdi.

Alzheimer’a karşı farkındalık ve eğitim desteği

Açılışta bir konuşma yapan Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, sağlıklı yaşlanmanın gençlikte yapılan yatırımlarla mümkün olduğunu belirterek, bu tür merkezlerin ileri yaşlar için rehber niteliğinde olduğunu ifade etti. Türkiye Alzheimer Derneği Onursal Başkanı Dr. Aysel Gürsoy da merkezin kısa sürede açılmasındaki emeği geçenlere teşekkür ederek, Alzheimer farkındalığının önemine vurgu yaptı.

Ritimle sağlık için dans ve yürüyüş

Açılış programı, Güzelbahçe Spor Eğitmeni Esra Sak ve Güzelbahçe Ritim Grubu Eğitmeni Nuran Uzun eşliğinde yapılan ritim temalı dans gösterisi ile devam etti. Açılışın ardından, “Alzheimer’a Karşı El Ele Yürüyorum” temasıyla Ayşe Mayda Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nden Güzelbahçe Gece Pazarı’na kadar yürüyüş düzenlendi.