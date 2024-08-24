İzmir’de son haftalarda yaşanan yangınların ardından Buca Belediyesi, ilçede yangın riskini azaltmak amacıyla ormanlık alanlarda geniş çaplı bir temizlik kampanyası başlattı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın da katıldığı temizlik çalışmasında, yangına sebep olabilecek atıklar toplandı.

5 ton atık toplandı

Geçtiğimiz hafta İzmir’in çeşitli bölgelerinde meydana gelen yangınlarda ciddi zararlar yaşanırken, Buca Belediyesi benzer acıların ilçede yaşanmaması için harekete geçti. Yıldızlar Mahallesi’nde başlatılan temizlik çalışmalarında toplam 5 ton atık toplandı. Toplanan atıklar arasında en çok izmarit, mangal atığı ve cam kırıkları bulunuyordu.

Başkan Duman: “Çoban ateşini yaktık”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, temizlik çalışmasının verimli geçtiğini ve yangına ilk müdahaleyi sağlamak amacıyla daha önce bölgeye su bidonları yerleştirildiğini hatırlatarak, “Bidonlarımızın yerinde durduğunu gördük. Bu konuda duyarlı olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Başkan Duman, temizlik çalışması sırasında toplanan atıkların yangın riskini artıran cam kırıkları ve mangal atıkları olduğunu belirtti. Duman, “Orman yangınlarının en büyük sebeplerinden biri bu tür atıklar. Bugün yaptığımız çalışma bir çoban ateşi. Vatandaşlarımızdan, ormanlara zarar vermemek için daha dikkatli olmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Sosyal Dayanışma Platformu

Temizlik kampanyasına Bucalılar Sosyal Dayanışma Platformu üyeleri, mahalle muhtarlıkları ve birçok vatandaş katılım gösterdi. Topluluk, yangın riskini azaltmak için yapılan bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak, Buca Belediyesi’nin çevreye duyarlı adımlarını desteklediklerini belirtti.

Yangına karşı önlemler devam edecek

Başkan Duman, yangın riskine karşı alınan önlemlerin süreceğini ve bu kapsamda ilçe genelinde farklı noktalarda benzer temizlik çalışmalarının düzenleneceğini ifade etti. Ormanlık alanlarda çevre temizliği yapmanın yanı sıra yangına müdahale ekiplerinin sayısının artırılacağı ve eğitimler verileceği belirtildi.