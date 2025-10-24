Buca Belediyesi Kızılçullu Tarım Okulu ve Yerel Tohum Merkezi, otizmli çocukları ağırlayarak onlara doğayla iç içe bir öğrenme deneyimi sundu. Çocuklar hem teorik hem uygulamalı eğitimlerle toprağı keşfetti.

Buca Belediyesi’nin tarımsal mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonuyla kurduğu Kızılçullu Tarım Okulu ve Yerel Tohum Merkezi, otizm spektrum bozukluğu olan çocukları ağırladı. İzmir Odak Gelişim Merkezi’nde (İZOGEM) eğitim alan çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde doğayla buluştu.

Etkinlikte çocuklar, tohum ekimi, bitkilerin büyüme süreçleri, sebzeler ve meyve ağaçlarının oluşumu hakkında teorik bilgiler aldı. Ardından bahçede öğrendiklerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Toprakla buluşmanın, bitkilere dokunmanın ve doğal yaşamı keşfetmenin otizmli çocukların duyusal gelişimi ve sosyal becerilerine katkı sağladığını belirten aileler, Buca Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.