Cumhuriyet’in 102’nci yılı, İzmir’de düzenlenen törenlerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla bayrama ortak oldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102’nci yıl dönümü, İzmir’de büyük bir coşkuyla kutlanmaya başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, İzmir Valiliği’nde düzenlenen tebrikat töreniyle başladı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, valilikte gaziler, milletvekilleri, askeri erkân, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, bakanlık ve iş dünyası temsilcileriyle bayramlaştı. Tebrikat töreninin ardından protokol üyeleri, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen kutlamalara katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran İzmirliler, bayram coşkusuna ortak oldu. Vali Elban, Başkan Tugay ve Orgeneral Özsert, tören aracından halkın bayramını kutladı.

Tören; saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bayrağın göndere çekilmesiyle başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Ege Üniversitesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.

Törende konuşan Vali Süleyman Elban, Türk milletinin tarih boyunca büyük mücadeleler verdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bu milleti yok etmek için son bir hamleyle hücum ederek işgallere başladılar. Hem dünyada hem Anadolu topraklarında bu milletin hakimiyeti kalmayacağına inandılar. Bu milletin uzun yıllar süren savaşlardan ne askeri ne silahı kalmış, mücadele gücünün hemen hemen olmadığını hem düşman hem insanımız farkındaydı.

Buna inanmayan biri vardı; o da yüce Atatürk. Bu milletin kendi gücü imkanlarıyla, imanıyla düşmanı yenebileceğine inanıyordu. Atatürk'ün bu azimle ve inançla Samsun'da başlattığı Anadolu kurtuluş harekatını şu an bulunduğumuz İzmir’de düşmanı denize dökerek başarıyla sonuçlandırdı. Kendisine inanan milletle, eşi benzeri görülmemiş bir zafere imza attı. Ancak bu zafer yeterli değildi. Bu coğrafyada tutunabilmek, özgür yaşamak için medeni ülkeler seviyesini hızlıca yakalayıp, geçmemiz gerekiyordu. Bunun için önce bu milletin karakterine uygun rejim lazımdı. En uygun rejimin cumhuriyet olduğunu gördü ve 28 Ekim 1923 günü 'Efendiler yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz' dedi ve 102 yıl önce Cumhuriyet ilan edildi. Yaşasın Cumhuriyet.

Türkiye Yüzyılı'nın vizyonu ve sinerjisiyle birlikte bizler de eğitimde, bilimde, savunma alanında kısaca her alanda çok çalışarak, gayret ederek medeni ülkeleri en kısa zamanda yakalayıp onların üzerine çıkma hedefindeyiz. Yoksa tarih sahnesinde kalabilmenin başka yolu olmadığını biliyoruz. Bu güzel vatanın kurtulmasında emeği geçen Cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere korunmasında emeği geçen, alın teri ve kan döken tüm ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum"

Konuşmaların ardından öğrenciler günün anlam ve önemine dair şiirler okudu. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü halk dansları ekiplerinin gösterileriyle devam eden program, geçit töreninin ardından sona erdi.