Sıcak hava can dostları susuz bırakmasın

Buca Belediyesi, kentte etkisini sürdüren aşırı sıcaklara karşı doğada yaşayan hayvanlar için önemli bir adım attı. Belediye ekipleri, özellikle Kaynaklar Mahallesi’ndeki Olduruk ve Söğüt mevkilerindeki ormanlık alanlarda yaşayan sokak hayvanları için beton suluklar yerleştirdi. Çalışma, hem doğadaki yaşamı desteklemek hem de susuzluk tehlikesi altındaki can dostlara nefes aldırmak amacıyla hayata geçirildi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yürütülen çalışmanın bir sorumluluktan öte vicdani bir mesele olduğunu vurguladı.

Başkan Duman: “Sessiz dostlarımıza yaşamsal bir destek veriyoruz”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, artan sıcaklıkların doğadaki canlıları ciddi biçimde etkilediğini belirtti. Duman, “Sıcak hava dalgalarının etkisiyle ormanlık alanlardaki can dostlarımız büyük bir susuzlukla karşı karşıya. Biz de Buca Belediyesi olarak onların yanında olmayı bir görev değil, bir vicdan meselesi olarak görüyoruz” dedi.

“İyilik Hareketi” adıyla yürütülen bu çalışmalar kapsamında doğaya yerleştirilen beton sulukların, hayvanların yaşamını sürdürebilmesi için kritik önem taşıdığına dikkat çekti. Sessiz dostların yaşam haklarına sahip çıkmanın insanlık görevi olduğunu vurgulayan Duman, doğaya duyarlı tüm vatandaşları da harekete geçmeye davet etti.

“Bir kap su hayat kurtarabilir”

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Başkan Görkem Duman, her bireyin kendi yaşam alanında basit ama etkili adımlar atabileceğini ifade etti. “Tüm duyarlı komşularımdan ricam; evinizin önüne, bahçenize ya da balkonunuza bir kap su koyun. Bu küçük gibi görünen adımlar, doğadaki bir canın hayatını kurtarabilir. Unutmayalım; insan olmanın en temel gerekliliği, doğayı ve onun sessiz sakinlerini sahiplenmektir” şeklinde konuştu.