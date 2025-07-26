Düşsel İzmir Sergisi Galeri Alt’ta ziyarete açıldı

Karşıyaka Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın giriş katında yer alan Galeri Alt, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Elvan Özkavruk’un hazırladığı “Düşsel İzmir” sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanal tasarım ile geleneksel el işçiliğini bir araya getiren sergi, İzmir’in tarihine farklı bir perspektiften yaklaşan sanat eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Sergide, yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan İzmir görselleri, geleneksel yorganlama yöntemiyle tekstil üzerine işlenerek üç boyutlu hale getirildi. Antik Çağ’dan günümüze uzanan bir zaman dilimini kapsayan eserler, Agora’dan Kadifekale’ye, Kemeraltı’ndan İzmir Körfezi’ne kadar kentin farklı köşelerine dair izler taşıyor.

İzmir’in yüzyılları kumaş üzerinde hayat buldu

Prof. Dr. Elvan Özkavruk, sergide yer alan görselleri yapay zeka desteğiyle oluşturduktan sonra geleneksel tekstil teknikleriyle sanatsal eserlere dönüştürdü. Sergideki eserlerde kullanılan yorganlama yöntemi, dijital imgeleri fiziksel ve dokunsal hale getirerek izleyiciyle etkileşim kuruyor. Bu özel teknik sayesinde geçmişe ait yapılar, yaşam sahneleri ve kültürel unsurlar, sanatsal bir doku eşliğinde yeniden yorumlandı.

Sergi, tarihsel süreç içinde İzmir’in kültürel zenginliğini ve mekânsal dönüşümünü izleyiciye hem teknolojik hem de el işçiliğiyle bütünleşmiş bir anlatımla sunuyor.

Yıldız Ünsal: “Geçmişle geleceği buluşturan bir sergi”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sergiyi ziyaret ederek sanatçıyı tebrik etti. Ünsal, “Düşsel İzmir Sergisi; geçmişle geleceği, gelenekle teknolojiyi buluşturan kıymetli bir çalışma. Sayın Prof. Elvan Özkavruk’un bu sergisi, İzmir’in farklı yüzyıllarına duyulan saygının, kolektif belleğe verilen önemin de bir ifadesi. Karşıyaka Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya her zaman destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Sergi 31 Temmuz’a kadar ücretsiz gezilebilecek

“Düşsel İzmir” sergisi, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar Galeri Alt’ta ziyarete açık olacak. Sergi, hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebiliyor. Sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren bu özel çalışma, İzmir’in tarihine yeni bir yorum kazandırmayı hedefliyor.