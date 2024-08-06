Buca Belediyesi, 12-23 Ağustos tarihleri arasında yeni dönem kayıtlarını almaya başlıyor. Bu adım, ekonomik koşullar nedeniyle okul masraflarını karşılamakta zorluk çeken aileler için büyük bir destek sunuyor. Belediye Başkanı Görkem Duman, Bucalı miniklerin eğitim fırsatlarından eşit şekilde yararlanabilmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

3-6 yaş arası çocuklar için ücretsiz eğitim

Şirinyer, Gediz, Kozağaç, Ufuk, Yenigün ve Buca Koop Yarı Zamanlı Eğitim Merkezleri, 3-6 yaş arası çocuklara hafta içi her gün 3,5 saat ücretsiz eğitim hizmeti sunuyor. Eğitim programı, çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlanmış durumda. Başkan Duman, “Okul öncesi eğitimin çocuklarımızın gelişimindeki önemi büyük. Maddi durumu yetersiz ailelere destek olmak amacıyla bu programı oluşturduk,” dedi.

Kayıtlar 12-23 Ağustos tarihleri arasında

Kayıtlar 12 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ve 23 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek. Şirinyer, Gediz, Kozağaç, Ufuk, Yenigün ve Buca Koop Yarı Zamanlı Eğitim Merkezleri, 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Her merkezde 40 çocuğun yararlanabileceği kontenjan bulunuyor. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen veliler, 439 10 10 (2208) numaralı telefonu arayabilirler.