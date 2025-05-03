Buca Belediyesi’nin iştirak şirketi BUCAMAR aracılığıyla faaliyet gösteren Çınar Anaokulları, okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiriyor. İlçede üç farklı noktada hizmet veren anaokulları, 3-6 yaş grubundaki çocuklara zengin içerikli derslerle gelişim olanağı sağlarken, uygun ücret politikasıyla ailelerin maddi yükünü azaltıyor.

Buca Belediyesi’nden eğitimde fırsat eşitliği hamlesi

Buca Belediyesi’nin okul öncesi eğitim projesi olan Çınar Anaokulları, Buca Çınar, Betontaş ve Çamlıkule şubeleriyle yüzlerce çocuğa ulaşıyor. Çocukların yalnızca akademik değil, aynı zamanda sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini hedefleyen anaokullarında; neşeli bilimler, robotik kodlama, halk oyunları, jimnastik gibi çeşitli branş dersleri veriliyor.

Başkan Duman: “Hiçbir çocuk eğitimde geride kalmayacak”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eğitimin öncelikleri arasında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızın hayalini kurduğu geleceği birlikte inşa edeceğiz. Buca’da hiçbir çocuk eğitimde geride kalmayacak, hepsi eşit fırsatlarla büyüyecek.”

Uzman kadro, zengin içerik

Çınar Anaokulları Genel Koordinatörü Sinem Bezirci, kurumun yalnızca bir eğitim merkezi değil, aynı zamanda gelişimi çok yönlü destekleyen bir yapı olduğunu belirtti. Bezirci, “Odaklanma becerilerini geliştiren dikkat setleri, kurum psikoloğunun desteği, İngilizce, drama, robotik gibi branş dersleriyle çocuklarımız eğlenerek öğreniyor” dedi.

Herkese ulaşılabilir eğitim

Bezirci ayrıca, Çınar Anaokulları'nın uygun ücret politikası sayesinde tüm çocukların okul öncesi eğitime erişimini sağladıklarını vurguladı. Kurumlar, devlet destekli anlayışla çalışarak ailelerin üzerindeki ekonomik baskıyı azaltmayı hedefliyor.