Bornova Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ilk oturumu, Başkan Ömer Eşki yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, Kent Konseyi’nin etkinliğini artıracak bir ihtisas komisyonu kurulması ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün oluşturulması önerileri oybirliğiyle kabul edildi. Meclise, CHP’li Yağmur Özkan’a yönelik hakaret sonrası kadınların sessiz tepkisi damga vurdu. Ayrıca genç yaşta yaşamını yitiren siyasetçi Güney Temiz’in adı EVKA-3’te bir parka verildi.

Katılımcı yönetime destek: Kent Konseyi Komisyonu kuruldu

Mecliste alınan kararla Bornova Kent Konseyi’nin daha etkin çalışabilmesi için “Kent Konseyi İhtisas Komisyonu” kuruldu. Melek Kartal, Ahmet Tokem, Cem Arıkan, Osman Zeki Özkebabçı ve Adem Kasacı komisyon üyeliğine seçildi.

Başkan Eşki, bu yapının Avrupa’daki kent demokrasilerine benzer bir model olduğunu vurgulayarak, “Katılımcılığı artırmak açısından çok önemli bir adımdır. Komisyon, meclis denetiminde çalışacak ve demokratik işleyişe katkı sağlayacak,” dedi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kuruluyor

Meclis, çevre sorunlarına yönelik yeni bir adım daha attı. Kurulması planlanan “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü”ne dair yönetmelik oybirliğiyle kabul edildi. Yeni müdürlük, yeşil dönüşüm ve çevre politikalarının daha etkili şekilde yürütülmesini amaçlıyor.

Başkan Eşki, “Yeni müdürlük sadece çevre alanında faaliyet gösterecek. Akademik veriler ışığında çalışmalar yapacak ve dünyadaki iyi uygulamaları takip edecek,” açıklamasında bulundu.

Kadınlardan sessiz ama güçlü mesaj

Toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP’li Yağmur Özkan’a yönelik hakarete karşı Bornovalı kadınların sessiz eylemi damga vurdu. Üzerlerinde “Güç sende” yazılı tişörtlerle oturuma katılan kadınlar sessiz şekilde tepkilerini gösterdi.

AK Parti Grup Sözcüsü Akın Dalgıç, olayı kınayarak Özkan’a destek mesajı verdi. Özkan ise “Bu konuda bir beklentimiz var. Gösterilen hassasiyet için teşekkür ederim,” ifadelerini kullandı. Başkan Eşki ise, “İnsan hakları siyasetin üstündedir,” dedi.

Güney Temiz’in adı parkta yaşayacak

Genç yaşta hayatını kaybeden Bornovalı bürokrat ve siyasetçi Güney Temiz’in adı, EVKA-3 Mahallesi’ndeki bir parka verilecek. CHP Gençlik Kolları’ndan itibaren birlikte siyaset yaptığı Başkan Ömer Eşki’nin önerisiyle, 119/3 ile 121 sokak kesişimindeki park “Güney Temiz Parkı” olarak isimlendirilecek ve parkta Temiz’in büstü yer alacak.