Buca Belediyesi, sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında ilçedeki 4 bin 850 ilkokul öğrencisine “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık” eğitimi verdi. Eğitimlerin ardından 3,5 ton ambalaj atığı ve 100 litre atık yağ toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Eğitim ve geri dönüşüm el ele

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde başlatılan projeyle, ilkokul öğrencileri iklim krizi ve atık yönetimi konularında bilinçlendirildi. “Her Güne Bir Atık” projesi kapsamında, öğrencilerin evlerinden getirdiği atıklar toplanarak çevre bilinci uygulamalı şekilde pekiştirildi.

Buca Belediyesi’nin çevreye yönelik bu uygulaması, çocuklarda geri dönüşüm alışkanlığını da teşvik ediyor.

3,5 ton atık ve 100 litre yağ toplandı

Eğitimlerin ardından ilçedeki okullardan bugüne kadar 3,5 ton ambalaj atığı ve 100 litre bitkisel atık yağ toplandı. Son olarak Şerif Tikveşli İlkokulu’nda gerçekleştirilen uygulamada, çocuklar geri dönüşüm araçlarına yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler, evlerinden getirdikleri atıkları teslim etmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Başkan Duman: Geleceğimiz için sorumluluk alıyoruz

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, çevreye duyarlı nesiller yetiştirmenin önemine vurgu yaptı:

“Doğal kaynakların, dünya nüfusu ve üretimin artması nedeniyle her geçen gün tükeniyor olması bizim gibi kamu kurumlarının bu alanda etkin çalışmalar gerçekleştirmesini zorunlu kılıyor. Buca Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyor, geleceğimiz olan çocuklarımızı bu konuda bilinçlendirerek farkındalık yaratıyoruz. Bugün çevre ve çocuklar için attığımız her adım, yarın nasıl bir dünyada yaşayacağımızı belirleyecek.”