Buca Belediyesi kadınları spora ve sosyalleşmeye teşvik ediyor

Buca Belediyesi, ilçedeki kadınların sosyal ve sportif yaşama aktif katılımını artırmak amacıyla ücretsiz yoga kursları düzenliyor. Dersler, yıl boyunca kapalı alanlarda başlarken, havaların ısınmasıyla birlikte açık havada devam ediyor. Kurslar, kadınların hem bedensel hem de zihinsel sağlıklarını desteklerken sosyal bir ortam da sunuyor.

Yoga dersleri farklı noktalarda yapılıyor

Buca’da yoga dersleri Yenigün Spor Tesisleri’nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Hasanağa Bahçesi’nde ise salı, perşembe ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Dersler, çeşitli yaş ve sağlık durumlarındaki kadınlara hitap ediyor ve katılımcılar tarafından büyük ilgi görüyor.

Kursiyerler hizmetten memnun

Yenigün Spor Tesisleri’ndeki derslere katılan Gülay Keser, kursun hem form kazanmak hem de sosyalleşmek için çok uygun olduğunu belirterek Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’a teşekkür etti. Yasemin Kabadayı ise kursların ücretsiz olmasının maddi durumu kısıtlı kadınlar için büyük avantaj sağladığını vurguladı.

Sağlığa ve morali katkısı büyük

Hülya Tanrıöver Şahin, yoga derslerinin sırt ağrılarına iyi geldiğini ve derslere heyecanla katıldığını ifade etti. Kursiyerler, yoga sayesinde günlük hayatın stresinden uzaklaşıp kendilerini daha dinç ve huzurlu hissettiklerini belirtiyor.