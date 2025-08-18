Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Örgütü’nde kongre süreci tüm hızıyla sürüyor. Parti takvimine göre mahalle delege seçimleri, Kasım ayına kadar ilçe ve il kongrelerinin temelini oluşturuyor. Pazar günü gerçekleşen seçimlerde Bergama, Bayraklı, Bornova, Çiğli, Karabağlar, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak ve Menemen ilçelerinin mahallelerinde sandıklar kuruldu.

İzmir İl Örgütü’nde 210 bin üye bulunuyor. İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun kooperatif soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası il başkanvekili Barış Özdemir, kongre sürecini yönetiyor. Mahalle delege seçimleriyle birlikte parti içinde hareketlilik arttı.

Bergama ve Bayraklı’da rekabet öne çıktı

Bergama’nın Çamavlu, Güneşli, İncecikler, Kapukaya, Karaveliler, Kıranlı, Yerlitahtacı ve Yukarıbey mahallelerinde sandıklar kuruldu. Bayraklı’da ise 75. Yıl, Alpaslan, Cengizhan, Çay, Adil Akçamlı, Çiçek, Doğançay, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Postacılar, R. Şevket İnce ve Turan mahalleleri seçimlerde yer aldı.

Cengizhan Mahallesi tek listeyle tamamlanırken, Fuat Edip Baksı Mahallesi kırmızı ve beyaz listede kıyasıya yarıştı. Körfez Mahallesi’nde ise beyaz liste 92 oy alarak seçimi kazandı, mavi liste 61 oyda kaldı.

Bornova’da bazı mahalleler muhalefetin zaferiyle sonuçlandı

Atatürk, Doğanlar, Gazi Osman Paşa, Meriç ve Yunusemre mahallelerinde sandıklar açıldı. Atatürk Mahallesi’nde mavi liste 520 oyla seçimleri kazanırken, beyaz liste 329 oy aldı. Doğanlar Mahallesi’nde eski ilçe yöneticisi Canip Yurdakul’un desteklediği kırmızı liste 327 oyla mavi listeyi geride bıraktı.

Buca’da Beyaz liste önde

Adatepe, Çamlıkule, Efeler, Gaziler, Karanfil, Seyhan, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar ve Yıldız mahallelerinde sandıklar kuruldu. Efeler Mahallesi’nde beyaz liste 289 oyla kazandı, yeşil liste 246 oyda kaldı. Tek listeyle seçime giren Adatepe Mahallesi’nde CHP İl Başkan Yardımcısı Haydar Göktepe liste başına yazıldı.

Çiğli’de mavi liste hakimiyeti

Ataşehir, Esentepe, Güzeltepe, İnönü ve Küçük Çiğli mahallelerinde sandıklar açıldı. Özellikle Küçük Çiğli Mahallesi’nde mavi liste 441 oy alırken, turuncu liste 365 oy aldı. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın mahallesinde üç liste yarıştı; mavi liste 467 oyla seçimi kazandı. Güzeltepe’de ise mavi liste 441 oyla turuncu listeyi geride bıraktı.

Karabağlar ve Karaburun’da sonuçlar

Karabağlar’da Uzundere ve Barış mahallelerinde çift liste yarıştı. Uzundere Mahallesi’nde kırmızı liste 160 oyla kazanırken, beyaz liste 79 oy aldı. Barış Mahallesi’nde beyaz liste 90 oyla öne çıktı. Karaburun’da Parlak, Salman ve Sarpıncık mahallelerinde seçimler gerçekleştirildi.

Kemalpaşa, Kınık ve Kiraz’da seçimler devam ediyor

Kemalpaşa’nın Çambel ve Sütçüler mahallelerinde sandıklar açıldı. Kınık’ta 16 mahallede seçimler sürerken, Kiraz’da Çayağzı ve Karaburç mahallelerinde sandıklar kuruldu.

Konak ve Menemen’de uzlaşı öne çıktı

Konak’ta Atilla, İsmet Paşa, Ulubatlı ve Zafertepe mahallelerinde sandıklar açıldı. Zafer Mahallesi’nde tek liste yarışında sürpriz bir isim olan eski ilçe başkan adayı Çağrı Gruşçu mahalle delegesi seçildi. Menemen’de ise çoğu mahallede uzlaşı sağlanarak tek listeyle seçim yapıldı.

Selçuk ve Tire’de takvim devam ediyor

Selçuk’ta Atatürk, Cumhuriyet ve İsa Bey mahallelerinde seçimler tamamlanırken, Zafer Mahallesi’nde 17 Ağustos’ta sandık kurulacak. Tire’de ise 26 mahallede delege seçimleri planlanıyor.

CHP İzmir İl Örgütü’nde mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte, Kasım ayına kadar ilçe ve il kongrelerinin tamamlanması hedefleniyor. Parti içinde bu süreç, olası adaylar ve liste yarışları açısından önemli bir belirleyici olacak.