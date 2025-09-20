İzmir’in Buca ilçesinde çöplerin uzun süredir toplanmaması, mahallelerde çöp dağlarının oluşmasına ve kötü kokulara neden oldu. Vatandaşlar yaşanan sorunlara tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinin tepkisi

İnönü Mahallesi’nde oturan 70 yaşındaki Münir Coşkun, Almanya’da yaşadığını ve yılın belli dönemlerinde buradaki evine geldiğini belirterek çöplerin kokusundan rahatsız olduğunu söyledi. Coşkun, “Memleketimizi görmeye geliyoruz ama bu çöplerin kokusundan kusacak gibi oluyoruz. Almanya’da sokaklarda bir izmarit bile göremezsiniz. İnsanlar şu durumun içinde yaşıyor. Belediye vergisini alıyor ama hizmet ortada yok. Yazık, günah.” dedi.

Mustafa Demirtaş ise ilçedeki hizmet eksikliğine dikkat çekerek, “Kendi evlerinin önü böyle olamaz. Dün çöplerden dolayı yoldan geçemedim, kaza yaptım. Yolların hali ortada, araçlarımız zarar görüyor. Vatandaşa hizmet yok.” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Mehmet Yasin Çalış da, “Şu çöplerin bedelini biz mi ödeyeceğiz? Parklarda oturamıyoruz, sinekten durulmuyor.” diyerek yaşanan sorunun boyutunu gözler önüne serdi.

Sorunun boyutu

Hatboyu Caddesi’nde de çöplerin uzun süredir toplanmadığı ve sokaklarda biriktiği gözlendi. Mahalle sakinleri, belediyeden çözüm bekliyor.