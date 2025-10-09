Buca’nın tarihi Göksu Kafe, kitap kafe konseptiyle yenilenerek yeniden hizmete açıldı. Öğrenciler ve ziyaretçiler, nostalji ile modern konforu bir arada deneyimleyebilecek.



Buca’nın Yeni Buluşma Noktası

Buca Belediyesi tarafından kitap kafe konsepti ile yeniden açılan 1923 Buca Göksu Kafe, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin karşısında konumlanıyor. Geniş bahçesi ve yeşil dokusu ile ilçe sakinlerine ferah bir alan sunuyor.

Nostalji ve Modern Konfor Bir Arada

Kafe, nostaljik dokunuşlarıyla eski kuşakların anılarını canlandırırken, modern tasarımıyla genç nesillere konforlu bir ortam sağlıyor. Haftanın altı günü, pazar hariç 08.00–20.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Başkan Duman’dan Açıklama

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, “Göksu Kafe’yi kitap kafe olarak açtık. Öğrencilerimiz kitaplarını okuyup uygun fiyatla çay kahvelerini içebilecekler. Cumhuriyet Halk Partisi’nin sosyal belediyeciliğini Buca’da Göksu Kafe ile sunmuş olduk. Bu mekan Buca’nın hafızasında özel bir yere sahip, yeniden yaşatmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Sosyal ve Kültürel Önemi

1923 Buca Göksu Kafe, hem eski kuşaklar için anıların tazelendiği hem de yeni nesiller için Buca ruhunun hissedildiği bir buluşma noktası olacak.