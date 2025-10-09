Karşıyaka Attilâ İlhan Vefa Yılı etkinlikleri, usta şairin anısına düzenlenecek söyleşi ve müzikli dinletiyle sona eriyor. Karşıyaka Belediyesi’nin 2025 yılını “Attilâ İlhan Vefa Yılı” ilan etmesiyle kentte bir yıl boyunca edebiyat ve sanat dolu programlar gerçekleştirildi.



Söyleşi ve dinletiyle anlamlı final

Karşıyaka Belediyesi, Attilâ İlhan Vefa Yılı’nı iki özel etkinlikle kapatacak. İlki, 11 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek “Attilâ İlhan’ı Anlatıyor” başlıklı söyleşi olacak.

Gazeteci-yazar Banu Avar ve yönetmen Biket İlhan’ın katılacağı etkinlikte, usta şairin yaşamı, düşünce dünyası ve eserleri ele alınacak.

Kapanış programı ise 13 Ekim Pazartesi akşamı düzenlenecek “Attilâ İlhan Şiirinde İncesaz” adlı müzikli dinletiyle yapılacak. Nazlı Kayı ve piyanist-besteci Nihat Demirkol’un sahne alacağı program saat 20.00’de başlayacak. Etkinlikler halka açık olacak.

Bir yıl boyunca edebiyat ve sanatla dolu programlar

Attilâ İlhan Vefa Yılı kapsamında Karşıyaka’da birçok özel etkinlik düzenlendi.

“Karşıyaka’nın İskeleleri ve Attila İlhan’ın Mahur Bestesi” söyleşisi,

Banu Avar’ın katıldığı 100. doğum günü etkinliği,

Karikatürcüler Derneği iş birliğiyle açılan “Attila İlhan Portreleri” sergisi,

İzmir Edebiyat-Sinema Buluşması kapsamında film gösterimi,

Şiir, söyleşi ve konserlerle zenginleşen “Attila İlhan Edebiyat Buluşmaları”,

Prof. Dr. Yakup Çelik’in yönettiği “Attila İlhan 100 Yaşında” paneli,

Bülent Ecevit Çarşı Kültür Merkezi’nde hazırlanan kitap köşesi,

Karşıyaka Kent Konseyi Attila İlhan Korosu’nun “Ben Sana Mecburum Karşıyaka” konseri…

Bu etkinliklerle usta edebiyatçının düşünsel mirası yeni kuşaklara taşındı.

Başkan Ünsal: “Anısı Karşıyaka’nın kalbinde yaşayacak”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Vefa Yılı’nın kapanışıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Attilâ İlhan yalnızca Türk edebiyatının değil, düşünce ve aydınlanma dünyamızın da en güçlü seslerinden biridir. Karşıyaka’nın yetiştirdiği bu büyük değerle her zaman gurur duyuyoruz. 2025 boyunca düzenlediğimiz etkinliklerle hem edebiyatımıza hem de kent kültürümüze kattığı mirası yaşatmaya çalıştık. Şimdi bu özel yılı, onun dizeleri ve düşünceleriyle uğurluyoruz. Anısı, Karşıyaka’nın kalbinde yaşamaya devam edecek.”