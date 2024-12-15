Bu kapsamda, Buca Belediyesi'nin yürütücüsü olduğu Avrupa Birliği destekli "İklim Değişikliği Mücadelesinde Biz de Varız Projesi"nin kapanış toplantısı Buca Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yanı sıra Tunceli Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Birgül Ağdemir, YUVA Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özge Sönmez ve Doç. Dr. Hasan Sarptaş katıldı. Stuttgart Belediyesi Proje Koordinatörü Dr. Annegret Warth ise çevrim içi katılım sağladı.

Buca'nın Kararlı İklim Mücadelesi

Toplantıda konuşan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, iklim değişikliğinin yalnızca küresel bir tehdit değil, günlük yaşamı doğrudan etkileyen bir gerçeklik olduğunu vurguladı. Başkan Duman, “Buca Belediyesi olarak, bu sorumluluğun bilincindeyiz ve İklim Değişikliği Mücadelesinde Biz de Varız diyerek elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu süreçte kararlı adımlar atıyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Duman, Buca'nın çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik çalışmalarıyla iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Merkezi: İzmir’in İlk Merkezi

Buca Belediyesi, sürdürülebilir kalkınma ve iklim mücadelesi konularında önemli projeler üretmeye devam ediyor. Başkan Duman, İzmir’de ilk olan Buca Belediyesi Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Merkezi'ni tanıtarak, merkezin halkı bilgilendirmenin yanı sıra, çocuklar ve gençler arasında iklim farkındalığı yaratmayı hedeflediğini belirtti. Merkezi, Buca'nın iklim mücadelesinde kilit bir rol oynayacak önemli bir adım olarak nitelendirdi.

İKLİM 2030 Dijital Ağ Platformu Tanıtıldı

Kapanış toplantısında Buca Belediyesi’nin öncülüğünde geliştirilen İKLİM 2030 Dijital Ağ Platformu da tanıtıldı. Platform, yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve iklim değişikliği ile mücadeledeki uygulamalarının paylaşılması amacıyla önemli bir mecra oluşturacak. Başkan Duman, bu platformun, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yerel yönetimlerin iş birliğini güçlendireceğini ifade etti.

İklim Değişikliği Gündemde Kalmalı

Toplantıya katılan diğer konuşmacılar da iklim değişikliğinin önemini vurguladı. Tunceli Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, iklim değişikliğinin sürekli olarak gündemde kalması gereken bir sorun olduğunu belirtti. Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Birgül Ağdemir, sosyal demokrat belediyelerin eşitlikçi ve halkçı anlayışla bu alanda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. YUVA Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özge Sönmez, iklim değişikliğinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir sorun olduğunu söyledi. Stuttgart Belediyesi Proje Koordinatörü Dr. Annegret Warth ise projede yer alan belediyelere teşekkür etti.

İklim Değişikliği Mücadelesinde Kararlı Bir Durum

Buca Belediyesi’nin yaptığı bu önemli toplantı ve sunduğu projeler, ilçenin iklim değişikliği ile mücadelesinde kararlı adımlar attığını gösteriyor. Buca, hem yerel hem de küresel ölçekte iklim değişikliği ile mücadelede güçlü bir aktör olmayı hedefliyor. Başkan Duman’ın liderliğinde, ilçede sürdürülebilirlik ve çevresel farkındalık yaratma konusunda atılacak yeni adımlar büyük önem taşıyor.