İzmir'de 25 yıldır fotoğrafçılık yapan Volkan Çakır, dükkanının önüne yaptırdığı havuzda her yıl yaklaşık 500 kaplumbağa misafir ediyor. Çevresinde "kaplumbağalı fotoğrafçı" olarak tanınan Çakır, müşterilerinin ve özellikle çocukların ilgisini çeken kaplumbağalarla İzmir’de bir simge haline geldi.

Kaplumbağalarla tanışma: Akvaryumdan havuzlara

Karşıyaka ilçesinin Bostanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren fotoğrafçı Volkan Çakır, 2000'li yılların başında dükkanının önüne koyduğu 5 su kaplumbağasıyla başladı. Zamanla kaplumbağalarının sayısının artması üzerine, 2005 yılında daha büyük bir havuz yaptırdı. Çakır, havuzda yılda ortalama 500 kaplumbağa beslediğini belirtiyor. “İlk başta insanlar evlerinde bakamadıkları kaplumbağaları bırakıyordu, ancak zamanla bu sayede daha fazla kaplumbağa misafir etmeye başladık” diyen Çakır, çocukların bu hayvanlarla tanışmasının büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Doğal yaşama kazandırıyor

Volkan Çakır, havuzdaki kaplumbağaların bir kısmını doğaya kazandırdıklarını söyledi. "3 ayda bir yaklaşık 60 kaplumbağayı doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz. Ancak, istilacı Singapur türü olduğu için onları doğada bırakmıyoruz. Artık bu tür kaplumbağaları, Doğal Yaşam Parkı yetkililerine teslim ediyoruz" dedi.

Kaplumbağalı fotoğrafçı olarak İzmir'in simgesi

İzmir'in her köşesinden çocuklar, aileler ve gençler havuzdaki kaplumbağaları görmek için dükkanın önüne geliyor. Nihan Özdamar, Bostanlı'da büyüdüğünü ve bu dükkanı hatırladığını ifade etti: "Çocukken kaplumbağaları severek büyüdüm. Şimdi ise kızımı buraya getirdim. Kaplumbağalar buranın simgesi haline geldi."

Çakır, ikinci şubesine de havuz inşa etmeyi planlıyor ve böylece iki dükkanının da "kaplumbağalı fotoğrafçı" olarak tanınacağına inanıyor. "Burası, çocukların hayvan sevgisini kazandığı ve burayı sahiplenmiş İzmir'in önemli bir mekanı" diyerek bu geleneksel etkinliklerinin değerini vurguladı.