İzmir’in Buca ilçesine giden otoyolda, Işıkkent Rampalarından Buca ayrımına doğru ilerlerken yaklaşık 2 kilometre öncesinde bir trafik kazası gerçekleşti. Kazanın hemen ardından güvenlik önlemleri alındı ve araçların güvenli bir şekilde yol dışına çıkartılması için çalışmalar başlatıldı. Ancak, bu süre zarfında özellikle kazanın olduğu bölgeden geriye doğru yaklaşık 2 kilometrelik bir trafik yoğunluğu oluştu.

Sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik akışının yeniden normale dönmesini beklerken, alternatif yolları tercih etmeleri tavsiye ediliyor.

Kazanın ardından bölgeye hızla intikal eden ekipler, kazaya karışan araçları yoldan kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları ekipleri, kazanın etkilerinin hızla ortadan kaldırılması için gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Otoyol üzerinde herhangi bir can kaybı bildirilmezken, kazanın maddi hasarla sonuçlandığı öğrenildi. Bölgedeki trafik polisleri ve emniyet ekipleri, geçiş güzergahlarında dikkatli olunmasını hatırlatarak, araçların hızlarını düşürmelerini istedi.