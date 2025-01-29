2025 yılı itibariyle hurda teşviki ile ÖTV muafiyeti sağlanacak araçların fiyat listesi açıklandı. Teşvik, 25 yaşını doldurmuş araç sahiplerine, çevre dostu ve ekonomik yeni araçlara geçiş yapma imkânı sunuyor. Yüzde 40 yerli üretim oranına sahip olan araçlar, tüketicilere önemli avantajlar sağlıyor.

Hurda Teşviki İle Alınabilecek Araçlar: Hurda teşviği, özellikle çevre dostu ve yerli üretim araçlara yönelik ilgi çekici fırsatlar sunuyor. Aşağıda, 2025 yılı itibariyle bu teşvikten yararlanabilecek araçlar ve fiyat tahminleri yer alıyor:

Togg T10X – 2025 fiyatı 1.432.600 TL, ÖTV muafiyeti ile tahmini fiyat: 900.000 TL - 700.000 TL

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea

Volkswagen Transporter

Bu araçlar, ÖTV muafiyeti sayesinde önemli bir fiyat avantajı sunuyor. Örneğin, Togg T10X gibi modeller, tüketicilerin eski araçlarını hurdaya çıkararak çevre dostu yeni araçlara geçiş yapabilmesini sağlıyor.

Yerli Üretim Araçlar: Hurda teşviği kapsamında yerli üretim araçlar da büyük bir öneme sahip. Bu araçlar, Türkiye ekonomisine katkı sağlarken çevreye duyarlı teknolojilerle donatılmıştır. Aşağıda, yüzde 40 yerli üretim oranına sahip bazı araçlar yer almaktadır:

Togg T10X (yerli otomobil)

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Ford Tourneo Custom

Fiat Egea ve Egea Cross

Volkswagen Transporter

Bu araçlar, yüksek yerli üretim oranlarıyla Türkiye'nin otomotiv sektöründeki rekabet gücünü artırırken, çevre dostu özellikleriyle de dikkat çekmektedir.

Hurda Teşviği ve Çevresel Katkı: Hurda teşviki ile eski araçların yerine daha verimli, yakıt tasarruflu ve çevreye daha az zarar veren yeni araçlar alınarak çevre kirliliği azaltılacaktır. Bu da hem bireysel hem de ticari araç sahipleri için ciddi bir avantaj sunmaktadır.

Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar

Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar arasında;

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea

VW Transporter