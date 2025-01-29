2025 yılı itibariyle hurda teşviki ile ÖTV muafiyeti sağlanacak araçların fiyat listesi açıklandı. Teşvik, 25 yaşını doldurmuş araç sahiplerine, çevre dostu ve ekonomik yeni araçlara geçiş yapma imkânı sunuyor. Yüzde 40 yerli üretim oranına sahip olan araçlar, tüketicilere önemli avantajlar sağlıyor.
Hurda Teşviki İle Alınabilecek Araçlar: Hurda teşviği, özellikle çevre dostu ve yerli üretim araçlara yönelik ilgi çekici fırsatlar sunuyor. Aşağıda, 2025 yılı itibariyle bu teşvikten yararlanabilecek araçlar ve fiyat tahminleri yer alıyor:
Togg T10X – 2025 fiyatı 1.432.600 TL, ÖTV muafiyeti ile tahmini fiyat: 900.000 TL - 700.000 TL
Toyota CH-R
Hyundai Bayon
Hyundai i20
Hyundai i10
Ford Tourneo Custom
Ford E-Transit
Ford Transit
Fiat Fiorino
Fiat Egea Cross
Fiat Egea
Volkswagen Transporter
Bu araçlar, ÖTV muafiyeti sayesinde önemli bir fiyat avantajı sunuyor. Örneğin, Togg T10X gibi modeller, tüketicilerin eski araçlarını hurdaya çıkararak çevre dostu yeni araçlara geçiş yapabilmesini sağlıyor.
Yerli Üretim Araçlar: Hurda teşviği kapsamında yerli üretim araçlar da büyük bir öneme sahip. Bu araçlar, Türkiye ekonomisine katkı sağlarken çevreye duyarlı teknolojilerle donatılmıştır. Aşağıda, yüzde 40 yerli üretim oranına sahip bazı araçlar yer almaktadır:
Togg T10X (yerli otomobil)
Toyota CH-R
Hyundai Bayon
Ford Tourneo Custom
Fiat Egea ve Egea Cross
Volkswagen Transporter
Bu araçlar, yüksek yerli üretim oranlarıyla Türkiye'nin otomotiv sektöründeki rekabet gücünü artırırken, çevre dostu özellikleriyle de dikkat çekmektedir.
Hurda Teşviği ve Çevresel Katkı: Hurda teşviki ile eski araçların yerine daha verimli, yakıt tasarruflu ve çevreye daha az zarar veren yeni araçlar alınarak çevre kirliliği azaltılacaktır. Bu da hem bireysel hem de ticari araç sahipleri için ciddi bir avantaj sunmaktadır.
Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar
Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar arasında;
Togg T10X
Toyota CH-R
Hyundai Bayon
Hyundai i20
Hyundai i10
Ford Tourneo Custom
Ford E-Transit
Ford Transit
Fiat Fiorino
Fiat Egea Cross
Fiat Egea
VW Transporter