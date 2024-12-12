İzmir’in en büyük toplu ulaşım projelerinden Buca Metrosu’nda tünel kazıları tüm hızıyla sürüyor. 450 ton ağırlığındaki ikinci tünel açma makinesi (TBM), yeni görev yerine taşınıyor ve Şirinyer yönüne doğru kazıya hazırlanıyor.

TBM yeni rotasına taşınıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca Metrosu için yürüttüğü çalışmalar kesintisiz devam ediyor. 7 metre genişliğinde ve 100 metre uzunluğundaki ikinci TBM, Üçyol Hat Başı Şaftı’ndan General Asım Gündüz İstasyonu’na taşınıyor. Dev makine, parçalar halinde taşınarak yeni yerinde tekrar kurulacak ve Şirinyer yönüne doğru kazı işlemine başlayacak.

Trafik ve park uyarıları

Makine taşınma süreci nedeniyle belirli trafik düzenlemeleri yapıldı. 12 Aralık Perşembe saat 20.00’den itibaren başlayıp 15 Aralık Pazar gece yarısına kadar Uğur Mumcu Parkı’ndan Ali Rıza Avni Bulvarı ve Eski İzmir Caddesi’nde araç park edilmesi yasaklandı.

Ayrıca, General Asım Gündüz İstasyonu çevresindeki Halide Edip Adıvar Bulvarı’nın belirli bölümleri 13 Aralık Cuma saat 20.00’den, 16 Aralık Pazartesi sabah 07.00’ye kadar trafiğe kapalı olacak. Yeşildere istikametinden Üçyol’a gitmek isteyen sürücüler, alternatif güzergahları tercih etmeli.