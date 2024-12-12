Edebiyat Söyleşileri’nde Yazar Melike Koçak İzmirlilerle Buluşuyor

İzmirli edebiyatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen ve Prof. Dr. Nevzat Kaya’nın moderatörlüğünde düzenlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi Edebiyat Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu, yazar Melike Koçak olacak. Kütüphaneler Şube Müdürlüğü organizasyonunda, 14 Aralık Cumartesi günü saat 16.30’da İzmir Milli Kütüphane’de gerçekleştirilecek söyleşide, Koçak’ın ilk öykü kitabı Hiçkuşu üzerine keyifli bir edebiyat sohbeti yapılacak.

“Doğanın ve canlıların sesini duyurmak”

Melike Koçak, Hiçkuşu adlı eserinde insanları, doğanın derinliklerindeki canlıların sesini duymaya davet ediyor. Güvercinler, sardunyalar, köpekler, kırkayaklar ve serçeler gibi canlıların dünyasını edebi bir dille anlatan Koçak, insanın doğayla kurduğu bağı masalsı bir şekilde ele alıyor.