

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Buca ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi. İstek ve ihtiyaçların ele alındığı buluşmaya belediye bürokratları, daire başkanları, İZSU temsilcileri ve ilgili birim müdürleri de katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Tugay, Buca Metrosu için yeni bir güzergâh planını duyurdu.

Buca Metrosu 17,5 kilometreye uzatılıyor

Başkan Tugay, Üçyol-Çamlıkule hattı olarak planlanan ve 13,5 kilometre uzunluğundaki Buca Metrosu’nun, Gediz’den Fuar İzmir’e kadar uzatılacağını açıkladı. Yapılan yeni projelendirme ile birlikte hatta 3 yeni istasyon daha eklenecek. Böylece metro hattının toplam uzunluğu 17,5 kilometreye çıkacak. Tugay, “Son istasyon Fuar İzmir olacak. Ayrıca Gediz Mahallesi'nde de iki istasyon yer alacak” dedi.

Karşıyaka bağlantısı için planlar yapılıyor

Metro hattının sadece Gaziemir yönüne değil, kuzeye doğru da uzatılmasını planladıklarını aktaran Tugay, “Normalde Üçyol’a bağlanıyordu ama biz onu körfezin altından Karşıyaka’ya, Bostanlı’ya ve Mavişehir’e uzatmayı hedefliyoruz. Bu olursa, Buca’dan Karşıyaka’ya 15 dakikada ulaşmak mümkün olacak” ifadelerini kullandı.

Fuar İzmir’e bakım deposu geliyor

Yeni güzergâhta Fuar İzmir’in yanında yer alacak olan alan, aynı zamanda metro hattının bakım deposu olarak kullanılacak. Böylece hem lojistik hem de operasyonel verimlilik sağlanacak. Tugay, “İzin süreçleri ve proje çalışmaları devam ediyor. Bu adımı kesinleştirdik” diye konuştu.

Buca Onat Tüneli hızla tamamlanıyor

Toplantıda Buca Onat Tüneli ile ilgili son gelişmeleri de paylaşan Tugay, tünelin inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Tugay, “Tünel kısmı yakında bitecek. Bağlantı yollarının ihalesine de hazırlanıyoruz. Bu dönemde tüneli tamamen bitirmiş olacağız” dedi.

Buca Cezaevi alanı için çağrı yaptı

Yıkılan Buca Cezaevi'nin bulunduğu alanla ilgili de açıklamalarda bulunan Tugay, “Bu alanın tamamının yeşil alan olması yönünde bir beklenti var. Biz de buraya park, yürüyüş yolu ve sosyal alanlar yapmak istiyoruz. Ancak mülkiyeti belediyeye ait olmadığı için Bakanlığın onayını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dönüşüme Evde Başla” projesi genişleyebilir

Atıkların evlerden toplanmasını sağlayan “Dönüşüme Evde Başla” projesi hakkında da konuşan Tugay, mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda Buca’daki daha fazla mahallede uygulamaya geçilebileceğini söyledi.

Muhtara doğum günü sürprizi yapıldı

Toplantının sonunda Buca Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sevli Aladağ için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Başkan Tugay, Aladağ’a yeni yaşında mutluluklar diledi.