İzmir’de düzenlenen 2. Altın Üzüm Ödül Töreni, 2024 yılı boyunca öne çıkan başarıları onurlandırdı. Gecede, 35 farklı kategori için ödüller sahiplerine teslim edildi. Buca’nın tarihi Levanten köşklerinden biri olan Buca Sini Köşk, En İyi Mekan Ödülü’nü alarak büyük bir başarıya imza attı.

Tarih ve lezzetin buluştuğu mekan

Tarihi yapısıyla dikkat çeken Buca Sini Köşk, sunduğu nostaljik atmosfer, lezzetli yemekleri ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla İzmir’in önemli mekanları arasında yer alıyor. Bu yıl Altın Üzüm Ödülleri’nde, mekanın tarihi dokusu ve benzersiz lezzetlerinin ödülle taçlandırılması, İzmir’in gastronomi dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Ödülü Mehmet Sarıkürkçü aldı

Gecede ödülü almak için sahneye çıkan işletme müdürü Mehmet Sarıkürkçü, işletmeci Salim Çiftçi’nin sağlık sorunları nedeniyle törene katılamadığını belirterek, "Bu anlamlı ödülü almak bizim için büyük bir onur. Tüm jüriye ve organizasyona teşekkür ediyor, işletmecimiz Salim Çiftçi’nin sevgilerini ve selamlarını iletiyorum" dedi. 2024 Altın Üzüm Ödül Töreni’nde, İzmir’in çeşitli sektörlerindeki en iyiler ödüllendirildi. Gecede verilen 35 ödül, İzmir’in kültürel ve ticari hayatını taçlandırdı.