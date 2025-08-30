Buca Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği 2. Geleneksel Zafer Kupası, büyük bir heyecan ve coşkuyla tamamlandı. Turnuvanın şampiyonu İşçievleri Spor Kulübü olurken, kupalarını Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman takdim etti. Başkan Duman, genç sporcuların başarılarını kutlarken, zaferin 103. yıl dönümünü sporun birleştirici ruhuyla taçlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Buca Belediyesi’nin amatör futbol kulüplerine destek sağlamak ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiği turnuva, 18 – 29 Ağustos tarihleri arasında Buca Belediyesi Yenigün Spor Tesisleri’nde U14 kategorisinde oynandı. Turnuvaya Buca’daki 20 amatör futbol takımı katıldı. Final maçında büyük heyecan yaşanırken, şampiyonluk kupası İşçievleri Spor Kulübü’nün oldu. Buca Belediyesi Spor Kulübü ikinci, Akıncılar Elit Spor Kulübü üçüncü, Şirinyer Spor Kulübü ise dördüncü sırada turnuvayı tamamladı.

Turnuvanın ardından düzenlenen ödül törenine Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ve çok sayıda sporsever katıldı. Başkan Duman, şampiyon takımın oyuncularını ve teknik ekibini tek tek kutlayarak kupalarını takdim etti.

Başkan Duman’dan Gençlere Spor Mesajı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının armağan ettiği zaferin yıl dönümünü, sporun birleştirici ruhuyla birleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Duman, sahada ter döken 450 genç sporcuya teşekkür etti. Kendisinin de geçmişte Bucaspor altyapısında futbol oynadığını hatırlatan Başkan Duman, genç sporculara şu mesajı verdi:

“Sporu hayatınızın bir parçası haline getirin. Spor sadece kazanmak değildir; birlikte öğrenmek, paylaşmak, dostluklar kurmak ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaktır. Buca Belediyesi olarak sporu, sağlıklı ve güçlü bir toplumun en önemli yapı taşlarından biri olarak görüyoruz. Bu nedenle tesislerimizi geliştiriyor, gençlerimizin daha iyi koşullarda spor yapabilmesi için çalışıyoruz. Amacımız geleceğin yıldızlarını Buca’dan yetiştirmek ve özgüvenli, sağlıklı bir gençlik oluşturmak. Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ sözünü rehber edinmiş bu gençler, yarının Türkiye’sinin en büyük güvencesidir. Turnuvamıza katılan tüm takımlarımızı, sporcularımızı ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Hepinize başarı ve spor dolu bir gelecek diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”