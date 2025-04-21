Buca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 105. yılında büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, tüm çocukları Işılay Saygın Meydanı’nda düzenlenecek festivale davet etti. Başkan Duman, “Gelin, bayram coşkusunu hep birlikte yaşayalım” diyerek etkinliklerin herkesi mutlu edeceğini belirtti.

23 Nisan Çocuk Festivali başlıyor

Buca Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günü, rengârenk etkinliklerle kutlayacak. 23 Nisan Çarşamba günü Işılay Saygın Meydanı'nda (eski Kasaplar Meydanı) düzenlenecek Çocuk Festivali, saat 12.00’de başlayacak. Etkinlikler boyunca çocuklar şiir dinletileri, interaktif oyunlar, sürpriz hediyeler ve eğlenceli ikramlarla dolu bir gün geçirecek. Ayrıca, Kosova Türkleri Millî Bayramı nedeniyle Peja (İpek) kentiyle kardeş şehir protokolü imzalanacak.

Başkan Duman: “Çocuklarımızın yüzleri gülsün diye çalışıyoruz”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, çocukların yüzlerini güldürebilmek için yıl boyunca özenle çalıştıklarını vurgulayarak, “23 Nisan, egemenliğin millete ait olduğunun simgesidir. Bu bayram sadece çocukların değil, biz büyüklerin de bayramıdır. Buca’da çocukların yüzü hep gülsün diye çalışıyoruz,” dedi. Başkan Duman, festivale katılarak çocuklarla bayram coşkusunu paylaşacak.

Festivalde eğlenceli gösteriler ve sürprizler

Işılay Saygın Meydanı'nda düzenlenecek festivale, palyaço gösterileri, bubble şov, sosis balon, sihirbaz, tahta bacak, buz şov, jonklör, robot ve maskot gösterileri renk katacak. Ayrıca, Buca Belediyesi Yarı Zamanlı Eğitim Merkezi öğrencileri ile ilkokul öğrencilerinin çeşitli gösterileri de etkinliğe renk katacak. Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü teakwando kursiyerleri de öğrendiklerini sergileme fırsatı bulacak. Etkinlikler, saat 16.00’da Tarık Akan Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu’nun “Eğlenceli Dostlar Oyunu” tiyatro gösterisi ile devam edecek.

Uluslararası dostluk köprüsü

Bu yılki 23 Nisan kutlamaları, sadece yerel değil, uluslararası bir anlam taşıyor. Başkan Görkem Duman’ın katılımıyla Kosova’ya bağlı Peja (İpek) kenti ile kardeş şehir protokolü imzalanacak. Bu anlamlı adım, 23 Nisan’ın uluslararası dostluk ve kardeşlik bağlarını pekiştirmeye katkı sağlayacak.