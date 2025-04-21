Konak Belediyesi, kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir bir şekilde yaşatılması amacıyla kurduğu Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü ile İzmir’in tarihi dokusunu koruma altına almayı hedefliyor. Müdürlüğün faaliyetleri, kentin kimliğini güçlendirecek ve turizm potansiyelini artıracak projelerle dikkat çekiyor.

Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü'nün faaliyet alanları

Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, İzmir’in zengin geçmişinden izler taşıyan Helenistik, Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserlerini koruma çalışmalarına başladı. Müdürlüğün hedefleri arasında bilimsel araştırmalar, belgeleme ve restorasyon projeleri ile toplumsal farkındalık artırıcı etkinlikler yer alıyor. Ayrıca ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak çok yönlü bir koruma stratejisi geliştirilmesi planlanıyor.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Kültürel miras, yalnızca geçmişin kalıntısı değil, bugünün kimliği ve geleceğin teminatıdır. Bu mirasın korunması, bilimsel temellere dayalı koruma politikaları ile mümkün olacaktır," diyerek müdürlüğün yürütülecek projelere dair vizyonunu paylaştı.

Tarihi yapıların restorasyonu ve yeni projeler

Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, Havra Sokağı ve İkiçeşmelik bölgelerinde düzenleme çalışmalarına başlamışken, Çakaloğlu Hanı ve Hamdi Dalan Sabun Fabrikası'nın restorasyon süreçlerinin takibini de sürdürüyor. Ayrıca Tuzcu Mahallesi'ndeki bağış yoluyla elde edilen iki yapının restorasyon projeleri için Valilik fonuna başvuruldu. Müdürlüğün yürüttüğü envanter çalışmaları ve yeni rotalar için yapılan hazırlıklar, İzmir’in kültürel mirasının geleceğe taşınmasında önemli bir adım olacak.

İzmir'in tarihi mirası UNESCO geçici listesinde

Konak Belediyesi’nin yetki alanında yer alan yaklaşık 3 bin kültürel miras alanı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan İzmir Tarihi Liman Kenti ile de örtüşmektedir. Kemeraltı, Alsancak ve Kalearkası gibi önemli sit alanları, İzmir’in kültürel zenginliğinin en önemli örneklerindendir. İzmir, antik çağlarda önemli bir liman kenti olarak Helenistik ve Roma dönemlerinde en görkemli şehirlerden biri olmuştur.

Başkan Mutlu’dan koruma vurgusu

Kültürel mirasın korunmasının yalnızca tarihi yapıların restore edilmesiyle sınırlı olmadığını; bu mirasın sosyal, kültürel ve ekonomik bağlamda yaşatılmasının da büyük önem taşıdığını dile getiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Kültürel miras, yalnızca geçmişin bir kalıntısı değil, aynı zamanda bugünün kimliği ve geleceğin teminatıdır. Bu mirasın korunması ve sürdürülebilir bir şekilde yaşatılması, toplumsal bilincin artırılması ve bilimsel temellere dayalı koruma politikalarının uygulanmasıyla mümkün olacaktır. Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek tarihi yapıları ve alanları koruma altına alacak, onları gelecek nesillere aktarmak için kapsamlı projeler geliştirecektir. Gelecek nesillere, tarihi mirasını koruyarak ve yaşatarak aktarabilen bir toplum olabilmek için, bilimsel, katılımcı ve sürdürülebilir bir kültürel miras yönetim anlayışı benimsemek büyük önem taşımaktadır. Kültürel Miras Koruma Müdürlüğümüz, bu doğrultuda çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek ve kent merkezimizin tarihi ile kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir” dedi.