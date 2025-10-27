Buca Belediyesi Çınar Anaokulları öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahneledikleri performansla izleyenlere duygu dolu dakikalar yaşattı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Cumhuriyet’in gerçek sahibi ve koruyucusu, işte bu minik yavrularımızdır” dedi.

Buca Belediyesi Çınar Anaokulları öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümüne yakışır bir kutlama programı hazırladı. Buca Belediyesi Zeki & Metin Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen programda öğrenci velilerinin yanı sıra Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da çocukları yalnız bırakmadı. Öğretmenleri eşliğinde hazırlamış oldukları şiir ve dansları sunan çocuklar, gösteri boyunca izleyenlerden büyük alkış aldı. Minik öğrencilerden Ülkü Kutlu’nun Nâzım Hikmet’in “Davet” şiirini gözyaşları içinde okuması ise duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, çocukların Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmeleri için tüm güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek, “Çünkü biliyoruz ki, Cumhuriyet’in gerçek sahibi ve koruyucusu, işte bu minik yavrularımızdır. Bu güzel günde bu gösterileri bizlere hazırlayan çocuklarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Onları sabırla, sevgiyle eğiten öğretmenlerimize ve her zaman yanımızda olan değerli velilerimize de teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.