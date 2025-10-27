Kararın, başkent Podgorica’da yaşanan ve bir Karadağ vatandaşının bıçaklanmasıyla sonuçlanan olayın ardından alındığı bildirildi.

Olay, dün gece Podgorica’nın Zabjelo Mahallesi’nde meydana geldi. Yerel basında yer alan haberlere göre, 25 yaşındaki Karadağ vatandaşı M.J., kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. M.J., polise verdiği ifadede saldırganların Türk uyruklu olduğunu iddia etti.

Podgorica’da Gerginlik Tırmandı

Saldırı haberinin duyulmasının ardından bölgede tansiyon yükseldi. Çok sayıda kişi sokaklara çıkarak “Türklere yönelik” sloganlar attı. Güvenlik güçleri olası taşkınlıkları önlemek için mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı ve bölge kısa süreliğine abluka altına alındı.

Hükümetten Kriz Hamlesi

Gelişmelerin ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajić, Türk vatandaşlarına tanınan vizesiz geçiş uygulamasının geçici olarak durdurulacağını açıkladı. Spajić, kararın güvenlik endişeleri nedeniyle alındığını belirtirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin korunması gerektiğine dikkat çekti.

Başbakan Spajić açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yaşanan üzücü olaylar geçici bir önlem alınmasını zorunlu kıldı. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ile dostane ilişkilerimizi sürdürmekte kararlıyız. Ortak çıkarlarımız doğrultusunda, kısa sürede uygun bir çözüm modeli oluşturacağız.”

Diyalog Kapısı Açık

Karadağ yönetimi, vizesiz seyahat kararının “kalıcı bir uygulama olmadığını” vurgulayarak, durumun normale dönmesi için Ankara ile diplomatik temasların sürdüğünü bildirdi.

Bu gelişmeyle birlikte, Karadağ’a seyahat planlayan Türk vatandaşlarının yeni vize uygulamaları konusunda Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılacak resmi açıklamaları takip etmeleri gerekiyor.

Podgorica’daki olay, iki ülke arasındaki seyahat düzenlemelerini doğrudan etkileyen kısa süreli bir kriz olarak değerlendiriliyor.