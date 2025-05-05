İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Seyhan Mahallesi’nde Milli Emlak’a ait boş bir alana kaçak olarak dökülen yaklaşık 1.100 tonluk (55 kamyon) atığı temizledi. Temizlik çalışmaları, İzmir’in 30 ilçesinde “Tertemiz bir İzmir” hedefiyle aralıksız devam ediyor.

Kaçak döküme anında müdahale

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmişte futbol sahası olarak kullanılan ve mülkiyeti Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne ait olan 718 Sokak’taki alanda geniş çaplı temizlik yaptı. Buca Belediyesi’nin destek verdiği çalışmada bölgeden yaklaşık 1.100 ton atık toplandı.

Kapsamlı temizlik ağı

Kent genelinde yaklaşık 1.092 kilometrelik alanda, 1.069 personel ve 255 iş makinesi ile görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sadece kendi sorumluluğundaki değil, çevre ve halk sağlığını tehdit eden tüm alanlarda temizlik çalışmaları yürütüyor.

Seyhan Mahallesi’nde her akşam temizlik

Kent Temizliği Şube Müdürü Özgen Aygiray, “Seyhan Mahallesi Aydın Hatboyu Caddesi’nde her akşam düzenli olarak temizlik programı uyguluyoruz. Mobilya, tekstil ve moloz atıkları sıkça karşılaştığımız kirlilik türleri arasında. İlçe belediyesi ilk aşamada atıkları kaldırıyor, ardından biz detaylı yıkama ve temizlik işlemini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Yıllardır süren sorun, yine temizlendi

718 Sokak’taki boş alana yıllardır kaçak atık döküldüğünü belirten Aygiray, “En son 5 Ocak 2024’te 700 tonluk bir temizleme çalışması yaptık. Şimdi de yaklaşık 1.100 tonluk atığı kaldırdık. Sorunun kaynağı küçük sanayici ve esnaftır. Bu tür sanayi kaynaklı atıkların bertaraf sorumluluğu ilgili işletmelere aittir. Yasal düzenlemeler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yapılmalıdır. Biz, Cemil Başkan’ımızın talimatıyla Büyükşehir ve ilçe belediyesi olarak iş birliği içinde temizliği tamamladık” ifadelerini kullandı.