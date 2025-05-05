Kuyumcu odası ve Kapalıçarşı tavsiyelerine göre gram altın 4137 TL'den satışa sunulurken, çeyrek altın 6758 TL'den işlem görüyor.
Manisa kuyumcularında gram altın 4137 TL
Manisa'daki kuyumcularda 5 Mayıs itibarıyla geçerli olan fiyatlar şu şekilde belirlendi:
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Gram altın (24 ayar): 4137,04 TL
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22 ayar bilezik: 3933,09 TL
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Çeyrek altın (2025): 6758 TL
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Çeyrek altın (eski): 6748 TL
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Yarım ziynet altın: 13.497 TL
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Tam ziynet altın: 26.869 TL
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Gremse altın: 67.276 TL
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Cumhuriyet Ata altını: 27.591 TL
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Ata 5'li: 137.595 TL
Kapalıçarşı önerileri baz alınarak oluşturulan bu fiyatlar, kuyumcular odasının tavsiyeleriyle paralellik gösteriyor.
Serbest piyasada gram altın 4050 TL bandında
Manisa serbest piyasasında ise gram altın ve bilezik fiyatları bir miktar daha düşük seviyede:
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Gram altın (24 ayar): 4050,52 TL
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22 ayar bilezik: 3711,27 TL
Ziynet türlerinde ise serbest piyasa fiyatları şu şekilde:
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Çeyrek altın (2025): 6755,16 TL
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Yarım ziynet: 13.101 TL
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Tam ziynet: 26.202 TL
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Cumhuriyet çeyrek Ata: 6826,07 TL
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Ata Lira (Cumhuriyet): 26.881,83 TL
Ons altın ve döviz etkisi sürüyor
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 3260 dolar seviyesinde seyrederken, döviz kurları da altın fiyatlarına yön veriyor. Dolar 38,588 TL, Euro ise 43,679 TL seviyelerinde işlem görmekte.