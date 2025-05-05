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Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 3260 dolar seviyesinde seyrederken, döviz kurları da altın fiyatlarına yön veriyor. Dolar 38,588 TL, Euro ise 43,679 TL seviyelerinde işlem görmekte.

Ziynet türlerinde ise serbest piyasa fiyatları şu şekilde:

Manisa serbest piyasasında ise gram altın ve bilezik fiyatları bir miktar daha düşük seviyede:

Kapalıçarşı önerileri baz alınarak oluşturulan bu fiyatlar, kuyumcular odasının tavsiyeleriyle paralellik gösteriyor.

Manisa'daki kuyumcularda 5 Mayıs itibarıyla geçerli olan fiyatlar şu şekilde belirlendi:

Kuyumcu odası ve Kapalıçarşı tavsiyelerine göre gram altın 4137 TL'den satışa sunulurken, çeyrek altın 6758 TL'den işlem görüyor.

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