Son kararnameyle Erzincan İl Emniyet Müdürü olarak atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, görevine başladı.
Kenan Kurt’un yeni görevi
15 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. Bu kararname ile Erzincan’a yeni İl Emniyet Müdürü atandı.
Zafer Baybaba'nın görevi
- Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Erzincan’a gelerek bugün itibariyle Erzincan İl Emniyet Müdürü olarak göreve başladı. Yeni görevinde başarılar dileriz.
Editör: Sezin Türkyılmaz