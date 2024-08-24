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15 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. Bu kararname ile Erzincan’a yeni İl Emniyet Müdürü atandı.

Son kararnameyle Erzincan İl Emniyet Müdürü olarak atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, görevine başladı.

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