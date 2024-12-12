Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı vesilesiyle Türkiye’de eğitim gören Kuzey Makedonyalı öğrenciler, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile bir araya geldi. Başkan Duman, "Türkçe, nefes almanın mutluluğudur" diyerek bu anlamlı günün Türkçe’nin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Balkanlarla tarihi dostluk

Mevlana Tesisleri Neva Kafe’de düzenlenen etkinlikte gençlerle buluşan Buca Belediye Başkanı Duman, Kuzey Makedonya ile Buca’nın tarih boyunca dostluk ve kardeşlik bağlarına sahip olduğunu belirtti. Duman, bu buluşmadan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, Balkan coğrafyasının Türkçe’yi yaşatma konusundaki mücadelesine dikkat çekti.

"Türkçe, mücadele sonunda kazanılan bir hak"

Başkan Duman konuşmasında, Kuzey Makedonya Türklerinin, ana dillerinde eğitim alabilmek için verdiği tarihi mücadeleyi şu sözlerle hatırlattı: "21 Aralık, Makedonya Türklerinin Türkçe eğitim hakkını kazandığı özel bir gündür. 1996’da Makedon Eğitim Bakanlığı’nın Türkçe eğitimi yasaklama kararına karşı Türk velilerin açlık grevi yapması, bugün birçok Türk çocuğunun ana dilini öğrenmesini sağlamıştır. Bu mücadele, sadece eğitim değil, Balkanlarda nefes almanın sembolüdür. Türkçe, bir nefes ve gönül bağımızdır."

Öğrencilerden teşekkür mesajı

Etkinliğe katılan öğrencilerden Beyza Siargo, Trakya Üniversitesi olarak Türkçe Eğitim Bayramı’na katıldıklarını belirterek, “Bizi burada ağırlayan herkese teşekkür ederiz” dedi. Kosova’dan gelen Efdal Guzhda ise “Kendimizi evimizde gibi hissettiren Buca Belediye Başkanı’na ve emeği geçenlere minnettarız” diye konuştu.