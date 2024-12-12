Suriye’de cihatçı-silahlı örgüt Heyet Tahrir el-Şam’ın (HTŞ) ve beraberindeki cihatçı grupların 27 Kasım’da Suriye ordusuna başlattığı saldırı, 8 Aralık’ta 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle sonuçlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Baas rejiminin sona ermesinden bir gün önce eski Suriye lideri Beşar Esad'a çağrıda bulunarak “Esad'a çağrı herkes gittiğinde biz burada olacağız. Türkiye ile iyi ilişkiler sizin menfaatinizedir. Suriye ve Türkiye halklarının kardeşliği için yeni bir sayfa açılmalıdır. Erdoğan'ı uyarıyorum. Geçmişten ders alın. Yıkıntılar üzerinde yeni inşaat kurmayın. Gaziantep'teki, Hatay'daki, Kilis'teki yurttaşlarımızın acılarını hatırlayın. Bu maceradan geri dönün” demişti.

Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Özel, Suriye'deki değişime ve TSK birliklerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Özel, “Esad reformları yapamadı, ülkesini demokrasiye kavuşturmadı ve çöktü. Rejimin eninde sonunda çökeceği belliydi. Türkiye, sınırlarında terör devletine, devletçiklerine izin veremez” ifadelerini kullandı.

“Erdoğan bana laf yetiştireceğine…”

“Suriye’deki Kürtler, Arap Alevileri, Sünniler yani tüm etnik, mezhepsel gruplar birlikte eşit şekilde siyasi ve sosyal hayata dâhil olmalı” diyen Özel, şunları söyledi:

“Bu sağlanmadan Fırat’ın doğusunda istikrar mümkün değil. Büyük resme bakıp, Suriye’yi bir bütün olarak istikrara kavuşturmak lazım. Suriye’nin toprak bütünlüğü, istikrarı sağlanmadan kimse ‘Türkiye de buradan çeksin gitsin’ diyemez. Yani o sınırdan Türkiye’ye tehdit gelmiyor olması, Türkiye’ye namlu çevrilmeyeceğinin garanti altına alınmış olması lazımdır. Erdoğan bana laf yetiştireceğine Amerika’ya ve İsrail’e bu konuda en net ve sert tutumu takınıp Türkiye’nin bir ve bütün bir Suriye’ye komşu olmasıyla ilgili iradesini ortaya koysun.”