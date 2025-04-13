“Geleceğin Liderlerini Yetiştiren Anne Baba Olmak” başlığıyla düzenlenen seminer, Radikal Eğitim Kurumları iş birliğiyle Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı. Ebeveynlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Uzman Psikolojik Danışman Utku Nefesoğlu, günümüz dünyasının gerektirdiği becerileri çocuklara kazandırmanın yollarını anlattı.

Liderlik, Evde Başlıyor

Seminerde konuşan Nefesoğlu, çocukların liderlik özelliklerinin temellerinin ailede atıldığını vurguladı. 21. yüzyılın öne çıkan yetkinliklerini “iletişim, takım çalışması, yaratıcılık ve problem çözme” başlıklarında toplayan Nefesoğlu, bu yeteneklerin çocuklara aktarılmasında ebeveynlerin rehberliğinin kilit rol oynadığını söyledi.

“Lider çocuk, kendi kararlarını alabilen ve düşüncesini özgürce ifade edebilen çocuktur” diyen Nefesoğlu, çocukların bireysel gelişiminde nasihat etmekten çok örnek olmanın etkili olduğunu belirtti.

“Konuşan değil, dinleyen anne baba olun”

İnteraktif bir formatta gerçekleşen seminerde, katılımcılara çeşitli sorular yöneltilerek aile içi iletişim pratikleri üzerine düşündürüldü. “Evinizde yapılan konuşmaların ne kadarında siz konuşuyorsunuz?” sorusu üzerinden ebeveynlere, çocuklara daha fazla alan tanımaları gerektiği mesajı verildi.

Nefesoğlu ayrıca, “Çocuğa sorumluluk vermek önemlidir ama bu sorumluluk yaşa ve gelişim düzeyine uygun olmalıdır. Sınır koymamak, liderlik vermek değildir” sözleriyle ebeveynlerin çocuk yetiştirirken dengeyi sağlamaları gerektiğine dikkat çekti.

“Özgüven tek başına yeterli değil”

Seminerde üzerinde durulan bir diğer önemli başlık ise özgüvenin doğru şekillendirilmesiydi. Nefesoğlu, “Özgüven elbette önemlidir ama yanında saygı, ifade biçimi ve empati gibi sosyal becerilerle desteklenmelidir. Fikrini açıkça ifade eden çocuk aynı zamanda karşısındakine de saygı göstermeyi öğrenmelidir” dedi.