Avcılık faaliyetlerine verilen bu zorunlu ara, hem deniz ekosisteminin yeniden canlanmasını hem de sürdürülebilir balıkçılığın temelini oluşturmayı amaçlıyor.

Kıyılarda Hazırlık Başladı

629 kilometrelik sahil şeridi, 30 balıkçı barınağı ve 1738 kayıtlı balıkçı teknesi ile İzmir, Türkiye'nin en yoğun deniz ürünleri üretim merkezlerinden biri. Ancak 15 Nisan'dan itibaren bu tekneler kıyıya demir atacak, ağlar toplanacak. Balıkçılar, sezon boyunca yıpranan ekipmanlarını onararak 1 Eylül 2025’te başlayacak yeni av sezonuna hazırlanacak.

İzmir’de Avcılığa Sıkı Denetim

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, av yasağı sürecinde uygulanacak cezai işlemleri açıkladı. Yasak dönemde avcılık yapanlara 5 bin 600 liradan başlayıp 170 bin liraya kadar uzanan idari para cezaları kesilecek. Şahin, 2024-2025 sezonunda yapılan denetimlerde 1500 civarında balıkçı teknesinin kontrol edildiğini, 250 civarında usulsüz işleme karşılık 3 milyon lirayı aşan ceza uygulandığını söyledi. Ayrıca 23 ton balığa da el konuldu.

Denetimlerin karadaki 30 farklı noktada aralıksız sürdüğünü vurgulayan Şahin, "Ege’deki en modern denetim teknelerinden biri olan Reis Bey ile deniz kontrol görevlerimizi etkin biçimde sürdürüyoruz. Avcılığı düzenleyen kota sistemini bu yıl hamsi türüyle başlattık, gelecek yıllarda popülasyona göre diğer türlere de yayabiliriz" dedi.

“Bu Sezon Umut Oldu, Gelecek Sezon Daha İyi Olacak”

İzmir Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği ve Ege Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy ise balıkçıların sezon değerlendirmesini yaptı. “Beklediğimiz kadar verimli olmasa da sezonu kötü kapatmadık” diyen Aksoy, kota sisteminin bazı eksiklerle birlikte uygulandığını ancak önümüzdeki yıl bu hataların telafi edileceğini söyledi.