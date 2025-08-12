Buca Belediyesi, ekonomik zorlukların arttığı bu dönemde sosyal belediyecilik anlayışıyla dikkat çeken bir projeye imza attı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında başlatılan “Askıda Yemek” uygulaması, kısa sürede büyük bir dayanışma ağına dönüştü. Buca’daki üç Kent Lokantası üzerinden yürütülen uygulama kapsamında, 11 ayda 30 bin 40 yemek bağışı yapıldı; 25 bin 956 kişi bu destekten yararlandı.

Belediye Başkanı Görkem Duman, uygulamanın sadece bir yemek yardımı değil, toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir sosyal model olduğunu belirtti.

“Bu sofralarla gönüller birleşiyor”

Askıda Yemek uygulamasının herkes için erişilebilir olduğunu ifade eden Başkan Görkem Duman, “Bu dayanışma sayesinde yalnızca sofralar değil, gönüller de birleşiyor. Buca’da kimse yalnız değil, kimse aç kalmaz. Bu iyilik zincirini büyüten tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Uygulamadan faydalanmak için herhangi bir belge ya da başvuru şartı aranmazken, lokantalara gelen ihtiyaç sahipleri doğrudan askıdaki yemeklerden yararlanabiliyor.

Bucalılar uygulamadan memnun

Destek veren vatandaşlar da projeden oldukça memnun. Hüseyin Kara, “Kent Lokantası ihtiyaç sahipleri için çok iyi bir çalışma. Ben de her gelişimde bir yemek de askıya bırakıyorum. Özellikle öğrenciler için çok faydalı” dedi.

Bir diğer vatandaş Nurettin Özdemir ise, “Bugün alan var, alamayan var. Yardım etmek isteyen çok ama nasıl yapacağını bilmeyen de var. Bu sistem çok kolay ve etkili. Belediyeye teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Emekli Sefa Aygün de “Yemekler lezzetli ve çeşitli. Emekliler için çok iyi bir hizmet. Umarım daha da yaygınlaşır” dedi.

Kent Lokantaları üç noktada hizmette

Buca Belediyesi’nin Kent Lokantaları, hafta içi her gün saat 11.30 ile 16.30 arasında hizmet veriyor. Üç çeşit yemek, salata veya tatlıdan oluşan menü 50 TL olarak sunuluyor.

Kent Lokantaları’nın hizmet verdiği noktalar:

Uğur Mumcu Caddesi, DEÜ Eğitim Fakültesi yakınında

Buca Belediyesi Gediz Ek Hizmet Binası

Tarık Akan Gençlik Merkezi zemin kat

Askıda Yemek bağışı nasıl yapılır?

“Askıda Yemek” uygulamasına destek olmak isteyenler, 0232 260 60 60 numaralı telefondan Üzüm Kent İmar Şirketi’ne ulaşarak IBAN üzerinden bağış yapabiliyor.

Ayrıca, lokantalarda oluşturulan Bağış Kartı sistemi ile vatandaşlar doğrudan kart satın alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtabiliyor ya da kasada bırakarak başkalarının kullanımına sunabiliyor. Kasada nakit ya da kartla ödeme yöntemiyle de bağış kabul ediliyor.