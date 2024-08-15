18 Ağustos Pazar günü düzenlenecek olan 3. Geleneksel Buca Rahvan At Yarışları, Kaynaklar Sebze ve Meyve Hali yanında gerçekleşecek. Buca Belediyesi ve Buca Rahvan Atlı Spor Kulübü’nün iş birliğiyle, saat 12.00’de başlayacak etkinlikte, atlar on farklı kategoride yarışacak. Bu renkli yarışma, İzmir’de yaşayan herkesi bekliyor.

Başkan Duman’dan davet: Gelin, coşkuyu paylaşalım!

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmirlileri bu özel güne davet ederken, “Atalarımızdan bize miras kalan Rahvan At Yarışları’nı şölen havasında gerçekleştireceğiz. Sizlerle bu keyifli günde bir araya gelmeyi umuyoruz,” dedi.

Rahvan ne demek? Rahvan kelimesinin TDK anlamı

Binicilikte rahvan, hayvanın koşarken bir yanındaki iki bacağını eş zamanlı hareket ettirerek yaptığı, biniciyi sarsmayan, en yavaş koşu stilidir. Bu, binek hayvanlarının hem binici hem de hayvan için en konforlu koşu biçimlerinden biridir.

Rahvan kelimesinin cümle içinde kullanımı: "Hecin üzerinde yapılan kısa rahvan, binicinin en rahat ettiği yürüyüş stilidir."