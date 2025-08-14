Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

İzmir’in Buca ilçesinde 12 Ağustos 2025 tarihinde çıkan orman yangınına ilişkin başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Saat 18.00 sıralarında otoyol kenarında alev alan bir araçtan sıçrayan alevlerin çevredeki ağaçlara ulaşması sonucu çıktığı ileri sürülen yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, kentin birçok noktasından görüldü. Yangına hem havadan hem karadan müdahale eden ekipler, uzun süren çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına aldı.

4 kişi gözaltına alındı

Yangının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Karşı Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yangına neden olduğu değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, araç sürücüsü, aracın tescil sahibi, aracı kiralayan kişi ve egzoz tamiri yapan usta yer aldı.

Tutuklama ve adli kontrol kararı verildi

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından İzmir Adliyesi’ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı, araç sürücüsü, aracı kiralayan kişi ve egzoz ustası hakkında tutuklama talebinde bulundu. Aracın tescil sahibi hakkında ise adli kontrol uygulanması istendi.

İzmir Sulh Ceza Hakimliği, araç sürücüsünün tutuklanmasına, diğer 3 şüphelinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Yangınla ilgili adli süreç sürüyor

Olayla ilgili başlatılan adli sürecin devam ettiği, yetkili kurumlar tarafından hem yangının çıkış nedeni hem de sorumluluk durumuna ilişkin teknik ve hukuki incelemelerin sürdüğü bildirildi.