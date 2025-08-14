İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Rezan Epözdemir hakkında iki ayrı dosya üzerinden yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak adliyeye sevk etti. Mali suçlar kapsamında “rüşvete aracılık etme” ve “rüşvet almak” suçlamaları yöneltilen Epözdemir, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

6 sayfa ifade verdi

Savcılık sorgusunda yaklaşık 6 sayfa ifade veren Epözdemir’e ayrıca “siyasi ve askeri casusluk” ile “FETÖ/PDY’ye yardım” suçlamaları yöneltildi. Terör soruşturması dosyasında ise savcılık, Epözdemir’in yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol altına alınmasını talep etti. Ancak hakimlik, bu talebi reddederek sadece rüşvet suçlaması kapsamında tutuklama kararı verdi.

Eski icra müdürü serbest bırakıldı

Aynı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, dönemin savcılarından C.Ç.’nin katipliğini yapmış olan Bakırköy İcra Müdürü K.Y. ise “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı.

Savcılık sorularına yanıt verdi

Epözdemir’in ifadesinde, kamuoyuna yansıyan Mossad ve CIA bağlantılı kişilerle aynı masada yer aldığı fotoğraf hakkında da sorular yöneltildi. Epözdemir, bu davete “CHP’li Gürsel Tekin’in ricası üzerine katıldığını” belirterek, masada kısa süre kaldığını ve görüşmelere dahil olmadığını savundu.

HTS kayıtlarıyla çelişti

Savcılık, HTS kayıtlarına göre Epözdemir’in iddia ettiğinden daha uzun süre mekânda bulunduğunu ortaya koydu. Epözdemir ise masadan kalktıktan sonra başka bir meslektaşıyla sohbet ettiği için mekânda daha uzun süre kalmış olabileceğini ifade etti.

Hem rüşvet hem terör dosyası

Son karar doğrultusunda, Epözdemir hakkında “rüşvet almak” ve “rüşvete aracılık etmek” suçlarından tutuklama kararı verilirken; “siyasi-askeri casusluk” ve “FETÖ/PDY’ye yardım” suçlamaları yönünden adli kontrol talebi reddedildi.