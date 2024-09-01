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AK Parti Buca ilçe yönetim kurulu üyesi Mustafa Çiçek sosyal medya hesabından “çok kıymetli hemşehrilerime ve ismini sayamadığım bütün dostlarıma çelenk gönderen dostlarıma Herkese ayrı ayrı sonsuz teşekkür ederim..” mesajını paylaştı.

Düğüne HÜDAPAR Buca İlçe Başkanı Recep Şani'nin de katılması dikkat çekti.

Sivas Yıldızeli Karkınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (İZKARDER) Başkanı ve AK Parti Buca ilçe yönetim kurulu üyesi olan Mustafa Çiçek’in oğlunun düğününde Cumhur ittifakı 'nın ilçe temsilcileri bir araya geldi.

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