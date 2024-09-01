Sivas Yıldızeli Karkınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (İZKARDER) Başkanı ve AK Parti Buca ilçe yönetim kurulu üyesi olan Mustafa Çiçek’in oğlunun düğününde Cumhur ittifakı'nın ilçe temsilcileri bir araya geldi.
Çiçek’in oğlunun düğününe AK Parti Buca İlçe Başkanı İbrahim Şengöz, AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen, Yeniden Refah Partisi Buca İlçe Başkanı Nurettin Yakut, MHP Buca ilçe Başkanı Ramazan Erdoğan katıldı.
Düğüne HÜDAPAR Buca İlçe Başkanı Recep Şani'nin de katılması dikkat çekti.
AK Parti Buca ilçe yönetim kurulu üyesi Mustafa Çiçek sosyal medya hesabından “çok kıymetli hemşehrilerime ve ismini sayamadığım bütün dostlarıma çelenk gönderen dostlarıma Herkese ayrı ayrı sonsuz teşekkür ederim..” mesajını paylaştı.